Saluveer: õudusfilmiga on võimalik tõstatada teemasid, mida muidu ei näeks

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival HÕFF toimub tänavu juba 20. korda. Sten-Kristian Saluveer sõnas "Terevisioonis", et õudus- ja fantaasiafilmidega on võimalus tuua ühiskonda teemasid või olukordi, mida me muidu ei näeks.

Sten-Kristian Saluveer juhtis HÕFF-i aastatel 2007–2011. "Kui me seda festivali alustasime, siis olud oli hoopis teistsugused, mõnes mõttes aga väga sarnased. See festival sündis omal ajal kahe väga ägeda asja koosmõjust. Haapsalus oli väga palju erinevaid kunstiinimesi ja nemad mõtlesid väga tõsiselt selle peale, mis võiks Haapsalus toimuda hooajaväliselt. Suvel toimub Haapsalus igasugu ägedaid asju, aga talvel on üsna nukker. Meie olime tollal korraldanud PÖFF-i juures kesköiste filmide programmi ja need kaks asja said omavahel kokku," rääkis Saluveer.

Väikekohtades ei olnud tol ajal tavaliselt erilisi kinovõimalusi. "2007. aastal see kontseptsioon Haapsallu viia oli umbes nagu eestlane võiks Kuule maanduda. See asi võeti küllaltki tormiliselt vastu. See on väga äge, et selline küllaltki sõge algatus on siiamaani Haapsalus toimunud ja kohalikke ning Eesti vaatajaid kõnetab," rõõmustas Saluveer.

Lisaks välismaa filmidele, näitab HÕFF ka palju Eesti klassikat. Nii jõuab õudus- ja fantaasiafilmide festivalil publiku ette ka telelavastus "Väike nõid" 1975. aastast. "Võib-olla eesti lapsed ei ole veel Eesti klassikat näinud. Virve Koppeli asjad olid omal ajal kõik nii fantastilised, nii kaasahaaravad, samas natuke õudsed ka. Mis oleks parem teejuht sellesse maailma kui Eesti klassika "Väike nõid?" rääkis Saluveer.

Festivalil linastuv Hardi Volmeri 1980. aasta film "Kalkar" on Saluveeri arvates samuti täiesti hämmastav. "See film on niivõrd äge, niivõrd ägedalt tehtud. Ta on parafraseering või remake Andrei Tarkovski kuulsast "Stalkeri" filmist. Muuhulgas seal on need täpselt samad võttekohad. Neil pidi olema tohutu julgus teha niivõrd nõukogudevaenulik film, mis sellele süsteemile keskmist sõrme näitab. Ta on ikkagi täielik elamus, võimalus sõita kiirrongiga Eesti kunsti- ja kultuuriajalukku," sõnas filmiekspert.

HÕFF-i programmis, kust leiab kokku 33 filmi, on esindatud ka kaasaegsed filmid, näiteks Jaapani värske õudusfilm "Sayuri maja". "Jaapanlased valdavad väga hästi seda žanri. Õudus- ja fantaasiafilm on võimalus tuua ühiskonda teemasid või olukordi, mida me muidu ei näeks. "Sayuri maja" on täiesti fantastiline film, see on õudus, fantastika, komöödia, mille peaosas on üks kung-fu vanaema, kes läheb üht perekonda halbade vaimude käest päästma," kirjeldas Saluveer. Lisaks puudutab film ka koolikiusamise ja lastele suunatud vägivalla teemasid. "See on suurepärane võimalus saada väga sügavalt puudutatud ja teisest küljest ka natuke hirmutatud."

HÕFF toimub Haapsalus 1.–3. maini.