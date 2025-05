Tartu Ülikooli muuseumis avatud näitus "Kujutlen" uurib mahajäetud maju

Fotograafina tegutsev Signe Oidekivi jõudis mahajäetud majade pildistamiseni maale kolides. Neist möödudes kujutles ta, milline elu võis neis olla ja milliseid mälestusi endas peita.

"Vaatasingi neid ja tekkis mõneti selline kurbustunne või kaastunne. Mulle on alati meeldinud arhitektuuri pildistada, samas leidsin huvitavaid nüansse nendes ja üritasin nende valgusmaalingutega kunagist elu tuua esile," rääkis Oidekivi "Aktuaalses kaameras".

Valgusmaalingu puhul võimaldab kaamera pikk säriaeg joonistada valgusega ja nii luua fotole unikaalseid kujutisi. Tehnika võimaldab kunstniku sõnul olla tal abstraktne ja tuua kokku nii fotograafia, maali kui ka joonistamise.

Tartu Ülikooli muuseumi direktori sõnul on kaasaegne kunst muuseumiväljal väga olulisel kohal ka mujal kui kunstimuuseumites. Nii aitab ka Oidekivi näitus mõtestada teemasid, mis on olulised nii kunstniku kui ka Tartu Ülikooli muuseumi jaoks.

"Me näeme siin näitusel hooneid, mis hääbuvad, mis on oma elu lõpufaasis ja siin saabki küsida, mis on vareme iseväärtus, kas varemel on väärtus ja kas varemed on tühjad. Need on need samad küsimused, mida ju meie samuti küsime siin Tartu Ülikooli muuseumis, kus paiknevad eesti ühed kõige tuntumad varemed," rääkis muuseumi direktor Mariann Raisma.

Näituse viimasel päeval, 17. mail saavad külastajad võtta osa ka näituse interaktiivsest osast ehk proovida ka ise koos kunstnikuga valgusmaalingu tehnikat.