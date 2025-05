Edith Sepp: seda ma ei usu, et Euroopa seaks Hollywoodi filmidele vastutollid

"Ma arvan, et Euroopale oleks kohane, kui me võtaks kõiki Trumpi sõnu rahulikult, teeks analüüsi ja võtaks endale piisavalt aega, et saada aru, mis tegelikult toimuma hakkab," tõdes Edith Sepp ja lisas, et enamasti need väljaütlemised on olnud kiirustades tehtud. "Kui seda hakatakse päriselt arutama, siis võtavad need sõnumid hoopis teistsuguse vormi, me peaksime rahulikult ära ootama, mis ettepanekutega välja tullakse ja milliseks poliitika kujuneb lähitulevikus."

Sepa sõnul on samas Euroopa selleks valmistunud. "Euroopa organisatsioonides selle teema üle arutatakse, seega ettevalmistustöö on alanud ja Euroopa kindlasti kujundab oma vastuseisukoha," nentis ta ja lisas, et tuleval nädalal algava Cannes'i filmifestivali ajaks ei jõuta sellele uudisele veel reageerida. "Aga ma kordan, et me oleme sellega arvestanud ja see on teemana käinud läbi juba alates tollisõja algusest."

Selles on ta aga kindel, et seisukohti sel teemal võetakse. "Kui filmitegijad kogunevad Cannes'is, siis on täiesti võimalik, et eurooplased ja ameeriklasaed teevad ühisavalduse, sellised organisatsioonid on olemas, kes suudaksid sellise positiivse sõnumi kokku panna," tõdes ta ja rõhutas, et ilmselt tuleb väga huvitav Cannes'i filmifestival.

Seda aga Edith Sepp ei usu, et Euroopa seaks Hollywoodi filmidele vastutollid. "See koostöö on olnud Ameerika Ühendriikidele väga kasulik, me võiksime vaadata, mis toimub Ameerika filmitööstuses, Trumpi sõnumis oli ka sees, et Hollywood kannatab seetõttu, et filmid viiakse Euroopasse ja filmitakse Euroopa riikides, tegelikult on Hollywoodis tunduvalt suuremad probleemid ja tööstuses on suuremad probleemid, selleks, et me nendest probleemidest välja tuleksime, on vaja Ameerika ja Euroopa koostööd, kindlasti see, et meie paneme teile 100 protsenti tolli ja meie vastame samaga, ei ole väga pikaajaline lahendus."

Eestit see otsus nii palju ei puuduta. "Siin me peame olema koostööpartneriteks sakslastele ja prantslastele, suurtele riikidele, kes on väga nähtavad Ameerika turul, pigem on see Euroopa teema kui Eesti teema, ma arvan, et need Eesti filmid, mida me näitame Ameerikas, siis need ei ole suures kinolevis, need ei ole otseselt puudutatud, aga kui me mõtleme platvormide peale, siis Eesti filmid võivad olla Ameerika platvormidel ja seal mingi kahju võib olla."