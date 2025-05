Pildid: EMTA galeriis avati Kai-Mai Olbri muusikaline akvarellnäitus

Spetsiaalselt EMTA kontserdisaali galeriisse loodud ja kureeritud näitusel käsitleb Eesti akvarellikunsti klassik ja luuletaja Kai-Mai Olbri (snd 1943) visuaalselt muusikat. Muusika teemat on eesti kujutavas kunstis maalitud harva ja põhiliselt üksiktöödena, kuid Olbril pole see esimene kord: paarkümmend aastat tagasi maalis ta seeria "Foliahulllus", mis oli inspireeritud kitarrist Heiki Mätliku mängitud foliapaladest.

Toimus mitmeid etendusi Eestimaa lavadel, kus Mätlik mängis kitarri ja Olbri maalis kuuldut akvarellitehnikas sealsamas paberile. Ühed meeldejäävamad esinemised toimusid Estonia talveaias ja Paides "Hispaania päevadel."

EMTA näitusel on üheksa akvarelli vormiliselt abstraktsed, sisuliselt aga konkreetse kuulamismulje väljendused. Siin peab arvestama sulatustehnika omapära – nii nagu muusika sünnib vaid ühel konkreetsel hetkel, saab mõlemalt poolt niisutatud ja plastmassplaadile kleepunud paberile maalida akvarellvärvidega üksnes nii kaua, kuni paber plaadi küljes püsib ehk siis kui paber veel märg on – seda kutsutakse "märjalt-märga" tehnikaks. Maalida tuleb väga kiirelt ja spontaanselt, mis enamasti tagab tööle ka värskuse.

Sellist tehnikat kasutades on maalitule omane, et paber jääb värvi alt läbi paistma. "Märjalt-märga" tehnikat õpitakse tavaliselt kolm aastat, enne kui tuleb arusaam, millal saab veel värve lisada ja millal need enam teiste värvidega ei sulandu. Kai-Mai Olbri valdab eelpool kirjeldatud maalimisviisi perfektselt, organiseerides dünaamilise pildiruumi nii suuremate intensiivsete puhaste värvilaamadega kui ka kiirete joonetaoliste kujunditega.

Avamisel esines ansambel Vox Clamentis, väljapaneku kuraator on Harry Liivrand. Näitus on avatud 19. oktoobrini.