Risto Joost: Puccini teeb inimestele head

Briti ooperilavastaja John Ramsteri käsitlus on värske ja energiline, igavikuline suure armastuse ja kaotuse lugu on toodud 60. aastate Pariisi. Etendused toimuvad itaalia keeles eesti- ja inglisekeelsete subtiitritega. See on viimastel aastatel juba kolmas Puccini ooper Vanemuise repertuaaris.

"Puccini teeb inimestele head, teeb muusikutele head, samamoodi publikule. Ma arvan, et kui ooperiteatris on Puccini ooperid regulaarselt kavas, siis see hoiab kõik vormis, sest see muusika nõuab väga palju. See on ühest küljest väga komplitseeritud, teisest küljest väga meloodiliselt südamelähedane kõigile. Ja ta on nii hästi kirjutatud, et harmoneerub tänapäevase mõttelaadiga väga hästi," rääkis Vanemuise muusikajuht ja dirigent Risto Joost.

""Boheem" on igavikuline lugu. Ta puudutab kõiki generatsioone. Igaüks teab, mis tähendab, kui sa oled armunud ja ühel hetkel on süda murtud.

See on igavene lugu, see pole iial olnud ebapopulaarne, see pole iial repertuaarist väljas, ta kuulub maailma ooperiloomingu esikolmikusse ja seda mängitakse igal aastal. See muusika on enneolematu, toon tooni järel," lausus lavastaja John Ramster.