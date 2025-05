Mihkel Ilus teeb ateljee vanast põrandast kunsti: see on austusavaldus ruumile

Kunstnik Mihkel Ilusa päevatöö on Eesti Kunstiakadeemias, kus ta töötab maaliosakonnas meistrina. Kui päevatöö ja pere kõrvalt aega üle jääb, toimetab ta oma ARS-i kunstilinnakus asuvas ateljees, mida ta jagab mitme kunstnikuga.

"Siin on meil erinevad hobid ja päevatööd," avas kunstnik saates "OP", miks on stuudios mootorrattad rivis seisavad. "Kõigil on oma päevatöö või õhtutöö laua taga, aga kui arvutitöö viskab punasesse, siis lähed alla ja pingutad sidurit. See võib üsna rahustav ja maandav olla."

Koht, kus ta loob, inspireerib Ilusat mitmes mõttes. "Sageli ma olen isegi teinud rohkem teoseid siin, mis proovivad selle koha ajaloost aru saada. Kui ma siia viis aastat tagasi tulin, hakkas järjest avanema see, et mis koht see on," lasus ta ja lisas, et tänane stuudio oli veel mõned aastad tagasi musta metalli täis. "See ruum sai tühjaks lõigatud ja alustatud nullist," märkis Ilus.

Kunsti kaudu on Ilus vana ruumi meeles pidanud. Näiteks on ta alles jätnud osa põrandast, millest ta on epovaiku valatud teoseid teinud.

"Mulle meeldib mõelda, et materjal ise mäletab, mida seal peal on tehtud. Ehk siis need on seda sorti teosed, mida ei ole võimalik kokku vanutada," sõnas ta. "Need tööd on eelkõige austusavaldus sellele ruumile ja selle ajaloole. Muidugi on siin teatud kontrast, et kuidas kõige trööbatumast põrandast saab pärast sillerdav kalliskivi," selgitas kunstnik.