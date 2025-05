Galerii: algas 78. Cannes'i filmifestival

Festivali väisasid nii festivali avanud Prantsuse muusikalise komöödia meeskond kui ka avatseremoonial elutöö Kuldse Palmioksa pälvinud Robert De Niro, varem filmifestivali peapreemiaga pärjatud režissöörid Quentin Tarantino ja Sean Baker, žüriiliikmed Halle Berry, Jeremy Strong, Juliette Binoche jpt.

Festivali avanud Amélie Bonnini debüütmängufilmis astuvad peaosades üles Juliette Armanet ja Bastien Bouillon. Filmis "Partir Un Jour" peab karjääriredelil tõusev kokk isa südamerabanduse järel naasema kodulinna, kus ta taaskohtub nooruspõlve armastusega.

Elutöö Kuldse Palmioksa andis Robert De Nirole üle Leonardo DiCaprio. Oma tänukõnes juhtis 81-aastane näitleja tähelepanu Donald Trumpi administratsioonile. "Me peame tegutsema kohe. Ilma vägivallata, aga suure kire ja pühendumusega. On aeg, et kõik, keda huvitab vabadus, organiseeriksid, protestiksid ja, kui toimuvad valimised, siis loomulikult ka valiksid. Täna ja järgmised 11 päeva näitame oma jõudu ja pühendumust tähistades sellel imelisel festivalil kunsti," rääkis De Niro.

DiCaprio juhtis oma sissejuhatuses tähelepanu nii De Niro pühendumusele näitlejatööle kui ka julgusele võtta seisukohti. "Kas siis oma sõprade ja perekonna eest seistes, demokraatia nimel võideldes või filmikunsti toetades," ütles DiCaprio.

Cannes'i filmifestival kestab 13. kuni 25. maini.