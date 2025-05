Galerii: Islandi kaasaegse kunsti suurim täht avab Kumus isikunäituse

Kumu näitus "Poiss ja tüdruk ja põõsas ja lind" pakub sissevaadet rahvusvaheliselt tunnustatud kunstniku loomingusse, kus põimuvad popmuusika, kunstiajalugu ning halastamatu eneseiroonia ja -kriitika.

"Ragnar Kjartansson on Islandi, kui mitte öelda Põhja-Euroopa üks olulisemaid kunstnikke. Tema tähtsust kunstivälja jaoks iseloomustab kõige paremini, et The Guardian valis just Kjartanssoni video 20. sajandi kunstiteoseks," tutvustas näituse kuraator Anders Härm.

Härm iseloomustas kunstnikku sõnadega feministlik kantrimees, vastuolulisuse perfektne kehastus, kes pilklikult ja piltlikult, viskiklaas käes, teeb kunsti sellest, kuidas auto läks katki, tööd jäid tegemata ning naine ja koer ta maha jätsid.

Kumus saab näha nii Kjartanssoni maale kui ka videoinstallatsioone.

"On suurepärane luksus olla visuaalne kunstnik 21. sajandil. See on täielik vabadus. 20. sajand andis meile loa teha, mida iganes tahame. Näiteks segada meediume omavahel. Ma lihtsalt naudin kunstilist vabadust. Mõni idee sobib maaliks, mõni muusikavideoks," rääkis kunstnik "Aktuaalsele kaamerale".

Kjartanssoni loomingut näeb Kumus nii esimese korruse suures saalis kui ka kolmanda ja neljanda korruse projektiruumides. Suures saalis väljas olevad tööd on aastatest 2022–2025 ning viimane maaliseeria on valminud selle näituse jaoks. Püsiekspositsioonis asuvas kolmes projektiruumis on igas ühes üks teos, mis astub dialoogi kunstiklassiakaga.

"Me ei ole sellisel moel näitust kunagi varem teinud, et see oleks üle terve maja.

Eriti hea meel on selle üle, et see on spetsiaalselt Kumu muuseumiga dialoogis valminud," lausus Härm.

Näitus jääb avatuks septembri lõpuni.