Tallinn Rock Festivali esinejate hulka lisandus Dragonforce

Dragonforce on 1999. aastal asutatud Briti power metal ansambel, tuntud oma erakordselt kiirete ja tehniliste kitarrisoolode poolest, mille taga seisavad kitarristid Herman Li ja Sam Totman. Ansambli tuntust kindlustas nende hittlugu "Through the Fire and Flames", mis kogus populaarsust ka videomängus "Guitar Hero III – Legends of Rock".

Dragonforce'i stiil ühendab klassikalise 80-ndate roki haaravad refräänid, võimsad meloodiad ja fantaasiaküllased, eepilised tekstid. Oma karjääri jooksul on ansambel avaldanud kaheksa stuudioalbumit. 2023. aastal ilmunud "Warp Speed Warrior" ühendab klassikalise Dragonforce'i stiili värskete muusikaliste katsetustega.

Lisaks Dragonforce'ile astuvad juuni lõpus Unibet arenal kodumaised bändid Around The Sun, Kosmikud, Sibyl Vane ning välismaalt Danko Jones, Kreatorm, Lacuna Coil jpt.