Juunis toimub Rae vallas esimene tantsukonverents Luuk

Konverentsi programm koondub märksõna "vool" ümber. Vool on (jõuline) liikumine, mis läbistab ruumi. Mis on praeguse aja-keha-tantsu põhivoolud? Mis on liikumises? Mis on jäänud kõrvale, voolust välja?

Konverentsi fookuseks loovuurimus: see, millised teadmised ja oskused, tihti vaikival kujul, pesitsevad loovates kehades, tegevustes ning milliseid uusi tegemis-ja mõtlemisviise loovuurimuses kujundatakse.

Kahe päeva jooksul jõuab osaliste ette 12 ettekannet, mille teemad varieeruvad ihufenomenoloogiast, kehalisest toiduvalmistamisest, hoolekultuurist, kliimaaktivismist kuni etenduskunstide eksperimentaalse kriitika ja arvustamise kui kunstivormini.

Ettekanded on loomult kaasavad, katsetavad ja analüütilised, eesmärgiga hoida tasakaalu teooria ja praktika vahel. Programmilisi tegevusi jätkub ka õhtuses vööndis. Konverentsile registreerumine on avatud 25. maini.