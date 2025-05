Suri maalikunstnik ja raamatukujundaja Viktor Sinjukajev

Viktor Sinjukajev sündis 9. septembril 1941 Põhja-Osseetias. Aastatel 1959–1966 omandas Sinjukajev hariduse Leningradi Serovi nimelises kunstikoolis ja Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis. Aastatel 1967–1988 töötas ta Tallinna Filmilaenutuskontoris.

Viktor Sinjukajev astus Eesti Kunstnike Liitu 1975. aastal. Aastate jooksul on ta loonud nii poliitilisi kui ka kino- ja teatriplakateid, tema reklaamplakatitele on iseloomulikud efektsed kompositsioonid ja ekspressiivne värvikäsitlus. Sinjukajev on osalenud paljudel näitustel ja loonud arvukalt maastikumaale ning linnavaateid.

Viktor Sinjukajevi ärasaatmine toimub 28. mail kell 13.00 aadressil Valdeku 113.