Teist korda toimuv Kumu hoovifestival on inspireeritud Islandist

Tänavune Kumu hoovifestival on inspireeritud Kumu suures saalis ja projektiruumides mai keskel avatud Islandi video- ja maalikunstniku Ragnar Kjartanssoni isikunäitusest "Poiss ja tüdruk ja põõsas ja lind".

Laupäeval, 7. juunil täidavad Kumu sisehoovi Islandiga seotud loomeinimesed, toimuvad Islandist ja Põhjamaadest inspireeritud töötoad ja ringkäigud näitusel, kõlab elav muusika ning maitsta saab põhjala hõrgutisi.

"Kumu hoovifestival leiab aset juba teist korda, esimene meeleolukaks kujunenud hoovipidu toimus mullu näituse "Ajalugu ja müstika. Ladina-Ameerika kunst ja Euroopa" raames, koostöös kohaliku Ladina-Ameerika kogukonnaga," rääkis Kumu publikuprogrammide kuraator Maria Lota Lumiste ühepäevasest kogupereüritusest.

"Lisaks näitustele on muuseum ka kohtumispaik: koht koosolemiseks ja koosloomiseks. Festivali eesmärk on tuua kokku erinevad kogukonnad, muusikud, loomeisikud ja toitlustajad, et jagada elamusi, maitseid ja lugusid," lisas ta.

Hoovifestivalile teema andnud Ragnar Kjartanssoni näitust on festivali ajal võimalik külastada koos kuraator Anders Härmiga: kell 13 toimub eestikeelne ja kell 17 ingliskeelne kuraatorituur.

Kjartansson on tänase rahvusvahelise kunstielu üks huvitavamaid ja omanäolisemaid kunstnikke, kelle näitus Kumus kajastab kõiki tema loomingus olulisi teemasid, nagu armastus, identiteet, melanhoolia, maskuliinsus, jõud ja jõuetus.

Kogu festivalipäeva mängib Kumu sisehoovis muusika. Päeva esimeses pooles kõlab Juulius Vaiksoo Islandist ja Ragnar Kjartanssoni loomingust inspireeritud muusikavalik ning vinüülplaate keerutab DJ Rhythm Doctor. Õhtul astuvad Kumu hoovis üles põhjamaiselt karge vokaaliga elektroonilise muusika artistid Salea ja Lystro ning art-pop'i duo Megamega Superstar.

Festivali programmi raames näeb Keithy Kuuspu ja Ave Vellesalu performatiivset installatsiooni "Purse", mis on valminud spetsiaalselt hoovifestivaliks ning ammutab inspiratsiooni Ragnar Kjartanssoni videoteosest "Variatsioon "Lihalikule naudingule"" (2013).

Huvilised saavad osa Südameliikluse podcast'i esimesest avalikust salvestusest, kus arutletakse koos koreograafi, lavastaja ja ühiskonnakriitiku Sveta Grigorjevaga Ragnar Kjartanssoni isikunäitusel tõstatatud teemade üle. Kumu viienda korruse näitusesaalis kõlab aga õhtul Merilyn Jaeski eksperimentaalne heliteos "Tuhande tule kaugusel".