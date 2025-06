Galerii: Justin Timberlake andis Tallinnas vihma trotsides kontserdi

Justin Timberlake naasis lavalaudadele pärast viieaastast pausi. Tallinnasse tõi popmuusiku tema uue, järjekorras kuuenda stuudioalbumi "Everything I Thought I Was" raames korraldatud The Forget Tomorrow maailmatuur.

Erikülalisena astus Tallinnas lavale Dagny ja rahva aitasid lauluväljakul üles kütta Chinchilla ja DJ Hypes.