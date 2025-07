Galerii: Liisa Kruusmägi avas Jaapani rahvajuttudest inspireeritud isikunäituse

Näitusel "Yokai teepidu" on väljas uued maalid ja keraamikateosed, mis on inspireeritud kunstniku Jaapani külastustest aastatel 2015 ja 2023. Teoste lähtepunktiks on tema huvi Jaapani rahvajuttudes esinevate salapäraste, veidrate, kõhedust tekitavate, kuid ka pisut naljakate olendite vastu, keda tuntakse yokai nime all.

Yokai'd on sündinud inimeste hirmudest, ärevustest ja seletamatutest kogemustest, lugusid nendest räägitakse põlvest põlve. Kruusmägi suhtub neisse olenditesse avatud meelega, lahterdamata neid kohe headeks või halbadeks. Akna kaudu tuppa hiilivad yokai'd, teetseremoonial osalevad yokai'd või jäätist söövad yokai'd mõjuvad armsalt, humoorikalt ja kuigivõrd tuttavalt.

Liisa Kruusmägi (s 1988) on vabakutseline kunstnik, kes kasutab peamiselt maali, joonistamise ning keraamika meediumit. Ta on lõpetanud eesti Kunstiakadeemia bakalaureuse astmes maali (2010) ning joonistamise magistrantuuri (2013).

Näituse jääb avatuks 26. juulini 2025.