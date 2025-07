Välis-Eesti elektroonikapioneer Olev Muska avaldas uue albumi

Austraalia-Eesti muusik Olev Muska andis välja uue albumi "New Estonian Waltzes", mis on austusavaldus tema 40 aastat tagasi ilmunud debüütalbumile "Old Estonian Waltzes", mida peetakse esimeseks eesti elektroonilise tantsumuusika plaadiks.

Album "New Estonian Waltzes" koosneb 16 loost perioodist 1980–2025, sisaldades nii Olev Muska originaalloomingut ja -seadeid eesti rahvalauludele kui ka Veljo Tormise loomingut. "Minu teadmiste põhjal, aga samavõrd ka kunstnikuna, tunnetan eesti muusika olemust intuitiivselt. Seetõttu saab mõnda siinset laulu tugevalt eestipärasena tuvastada, samas kui teistel on sellisele tuttavlikkusele vaid fragmentaarne viide ja mõnel puudub igasugune viide," sõnas ta.

Olev Muska looming sai tuntuks tänu 1980. aastal ilmunud singlile "Tuljak" ja 1985. aasta albumile "Old Estonian Waltzes", 2010. aastatel aga taasavastati tema heliloomingut Eestis korduvalt. Plaadifirma Mortimer Snerd avaldas mitu tema lugu 2015. aastal kogumikul "Esto-Muusika: Ulgu-Eesti leviplaadid 1958–1988", 2018. aastal andis Frotee välja Olev Muska albumi "Laulik-elektroonik", mis hõlmab salvestusi aastatest 1979–1983. Glitch Please avaldas selle aasta märtsis kogumikul "Tere" Olev Muska seniavaldamata loo "Tere".

Muska esitleb uut albumit muuhulgas festivalidel KiKuMu, I Land Sound, Kõu, Dark Side of the Moon, kavas on 17 esinemist üle Eesti, üks ka Lätis. Albumi "New Estonian Waltzes" annab välja Eesti plaadifirma Glitch Please.