Pärimusmuusika duo Leik avaldas albumi "Kuu lööb kulda"

Leik on duo kahest viiulimängijast, kes on koos muusikat teinud üle kuue aasta. "Meie muusikas leidub kodusoojust ja armastust, aga ka mängulisust, kargust, müstikat ning looduse väge. Albumi "Kuu lööb kulda" lood on nii meie enda loodud kui ka pärimuslike juurtega. Meile on väga oluline, et oleme albumile pannud lugusid ka oma kodupaikadest," kõneles duo liige Elina Kasesalu.

Albumil on kokku kümme lugu. "Kui enne sai Leik kokku ühises ruumis ja hetkes, et luua muusikat, siis seekord toimus loomeprotsess distantsilt. Lood said kokku Elina muusikast Taanis, minu loomingust Viljandimaal ning ühistest aruteludest meloodiate ümber. Jaanuaris stuudios kokku saades sai lugudest tervik," kirjeldas Kelly Veinberg albumi loomise protsessi.

Album on salvestatud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia stuudios. Salvestajaks ja helitöötlejaks on helitehnoloog Sigrid Koor.