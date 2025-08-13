Heldur Karmo elulugu ja looming jõudsid kaante vahele

Värske raamat kajastab eesti ühe viljakaima tekstimeistri loomingulist teekonda, avab kümnete armastatud levilaulude sünniloo ja paotab esmakordselt ust luuletaja perearhiivi.

Lugeja ette tuuakse valik laulutekste, rida haruldasi dokumente ning varem avaldamata fotosid. "Heldur Karmo. Elu muusikas" pakub sissevaadet möödunud sajandi teise poole muusikalukku ning aitab mõista, kui sügavalt on Karmo looming kujundanud meie kultuuriruumi.

Raamatu on koostanud luuletaja pojapoeg Meelis Karmo, kellega jagasid mõtteid ja mälestusi Olav Ehala, Vaiko Eplik, Velli Kaps, Aino Bāliņa-Karmo, Peeter Karmo, Heli Kirsi, Erich Krieger, Herbert Krutob, Voldemar Kuslap, Rein Laaneorg, Boris Lehtlaan, Ivo Linna, Andres Loigom, Marju Länik, Mait Maltis, Heigo Mirka, Tõnis Mägi, Piia Naissoo, Marta Oja, Vally Ojavere, Andres Ots, Sergei Pedersen, Laimi Sprogis, Avo Tamme, Heidy Tamme, Mikk Targo, Leelo Tungal, Heini Vaikmaa, Aarne Valmis ja Anne Veski.

Heldur Karmo (1927–1997) oli eesti luuletaja ja laulutekstide autor. Poolsajandi vältel rikastas Karmo eesti levimuusikat ligemale 4000 laulutekstiga, millest neljandiku moodustas originaal- ning ülejäänu tõlkelooming.

Karmo kujundirikas poeesia on meile igiomaseks saanud Georg Otsa, Artur Rinne, Heli Läätse, Kalmer Tennosaare, Uno Loobi, Heidy Tamme, Marju Kuudi, Jaak Joala ja kümnete teise armastatud artistide vahendusel.