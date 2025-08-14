X!

Galerii: Telliskivis avati Inessa Saaritsa ja Liisa Kanemägi näitused

Inessa Saarits avas näituse
Kolmapäeval avati Telliskivi loomelinnaku galeriis kaks eriilmelist näitust – Inessa Saaritsa "Graveeritud metsad" ning Liisa Kanemägi "Labase ja püha piiril".

Saaritsa pimetrükkide seeria moodustab kaardi valitud Eesti metsade üraskikahjustustest. Aasta vältel on kunstnik kogunud Eesti metsadest puukoort ja välja töötanud meetodi, millega trükkida korjatud puukoorte üraskimustreid paberile.

Kuigi üraskid on metsa eluringi vajalikud lagundajad, on nad viimaste ülisoojade aastate tõttu suutnud kasvatada suve jooksul ühe põlvkonna asemel kolm, ohustades eriti kuusepuude püsimist. Pimetrükid toovad esile erinevate üraskiliikide peened käigumustrid, kuid tähistavad ka trükitud puude surma. 

Inessa Saarits otsib oma praktikas ühisosi kunsti ja bioloogia vahel. Ta huvitub naturaalsetest ja ajas muutuvatest materjalidest ning uurib maailma läbi mikroskoobi. Saarits on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni- ja skulptuurieriala ning täiendanud end Viini Kunstiakadeemias.

Liisa Kanemägi näituse ainelised seisundid – ollus ja pits – kutsuvad mõtisklema labaste ja üllaste vormide ning kõrgemate ja madalamate eksistentsi ilmingute üle.

Kanemägi on moekunstnik, kes lõpetas 2022. aastal magistrikraadiga Eesti Kunstiakadeemia moedisaini eriala. Teda huvitab rõiva ja keha vaheline suhe ning materjali muutumine ajas. Tema loomingus on ühendatud materjali väärikas kulumine, peene detailitaju ja julge esteetika.

Kanemägi uurib, kust jookseb piir inimese ja rõiva vahel ning kuidas peegeldub selles inimese suhe tema materiaalsusega. Praegu keskendub ta ka omanimelise kudumibrändi arendamisele.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor



