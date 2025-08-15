Galerii: Riin Maide ja Krista Mölder avasid Ars projektiruumis ühisnäituse

X!

Riin Maide ja Krista Mölder avasid Ars projektiruumis ühisnäituse

Kunst
Riin Maide ja Krista Mölderi ühisnäitus
Kunst

Neljapäeval, 14. augustil avati Tallinnas Ars projektiruumis kunstnike Riin Maide ja Krista Mölderi ühisnäitus "Ja siis järsku, mitte midagi".

Nii Mölder kui Maide tegelevad oma loomingus paikade ja motiividega, milles on oluliseks mootoriks "justkui". Justkui oleks seal taga midagi. Justkui oleksin näinud seal mingit värelust. Justkui poleks kõik päris nii, nagu esmapilgul paistab.

Kombineerides nii fotograafia, klaasikunsti, graafika, joonistuse kui installatsioonikunsti vahendeid, vaatlevad kaks kunstnikku imekspandava kaalutluse ja tähelepanelikkusega seda, kuivõrd saab kuulda tummast puudutusest jäätud jälgi ning millised piirid pole muud kui illusioon – puudutus, mis kestab jäljes.   

Näituse kuraator on Aleksander Metsamärt.

Riin Maide (snd 1997) on kunstnik ja stsenograaf, kes elab ja töötab Tallinnas. Maide on omandanud magistrikraadi stsenograafia erialal (2025) ja sellele eelnevalt graafika eriala (2020) Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonnas.

Maide loomingus on olulisel kohal õrnus, graafiline kujutis ning kohaspetsiifilisus. Tema teosed käsitlevad hapraid piire ja ruume ümbritsevaid ebakõlasid. Ehituslikud elemendid, installatsioonid, stenograafilised vahendid ja kujundid põimuvad, hägustavad piire seesmise ja välise, praeguse ja olnu ning lähedase ja kauge vahel. 

Krista Mölder (snd 1972) on kunstnik, kelle loomingu keskmes on fotomeediumile omased valgus ja aeg ja võimalus millegi ilmnemiseks, selle tehnilis-vormilist aspekti on ta vorminud enda jaoks ka sisuliseks lähtepunktiks. Tema fotod ja videod on täis potentsiaali – perspektiivide kontuure, võimaluste piirjooni. Mölder lavastab situatsioone, mis pole valmis, teda huvitab foto juures see osa, mis jääb pildist/teosest välja, pildi kõrvale, või teose üksikosade vahel tekkiv koosmõju. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

