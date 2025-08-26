X!

Flow Rea trio avaldas debüütalbumi "Pulse"

Selle aasta aprillis Jazzkaarel aasta parima jazz-ansambli auhinnaga pärjatud koosluse New Grounds liider Mathei Florea avaldas esikalbumi trioga Flow Rea.

Trio tuumiku moodustavad lisaks Floreale Joosep Talumaa ja Dmitri Nikolajevski, kes kõik koos on ka muusika loonud. Värvi lisavad albumile külalistena Jarek Kasar, Sofia Rubina ning Berliinis tegutsev trummar ning löökpillimängija Yatziv Caspi.

"Kuulajale pakume debüütalbumiga segu hiphopist, soul-muusikast ja jazz'ist. Terane kõrv tajub Alfa Misti, Yussef Dayesi ja Moses Yoofee Trio mõjutusi," rääkis uuest albumist trio juhtfiguur.

"Pulse" on esimene väljaanne ka värskele Eesti plaadifirmale NaNaNa Records. Džässi ning kaasaegse muusika levitamisele keskenduv plaadifirma veab ka omanimelist festivali, mis toimub teist korda 29- kuni 31.augustini Tallinnas Ankrusaalis. 

Festivali avakontserdiks ongi just Flow Rea plaadiesitlus koos albumil kaasa tegevate külalistega.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

