Põhjala tehases toimub teist korda džässifestival Nanana

Muusika
Flow Rea
Flow Rea Autor/allikas: Kalev Lilleorg
Muusika

29. kuni 31. augustini toimub Põhjala tehases asuvas Ankrusaalis teist korda rahvusvaheline Nanana Jazz Festival. Kolme õhtu jooksul astuvad lavale nii kodumaised kui ka rahvusvahelised artistid.

"Tahame luua midagi, mis on samaaegselt intiimne ja rahvusvaheliselt kõrgetasemeline. Ankrusaali laval saavad kokku publiku vahetu kohalolu ja artistide loominguline eripära," ütles festivali kunstiline juht ja korraldaja Robert Rebane.

Reedel astub festivalil üles pianist Mathei Florea trio Flow Rea, et esitleda nende värsket debüütalbumit "Pulse". Kontserdil teevad kaasa ka Chalice ja Sofia Rubina.

Laupäeval toimub kaks kontserti: Norrast pärit Lightning Trio esineb koos kontrabassist Kertu Aeriga ning õhtu lõpetab üle kümne aasta koos mänginud Hollandi ansambel Floris Kappeyne Trio.

Pühapäeval astub üles Norra ansambel Bliss Quintet, kes on esinenud nii Moldejazzil kui ka Jazzahead festivalil. Festivali lõpetab pühapäeva Allan Kaljaste kvartett, kus kõlab spetsiaalselt Nanana jaoks loodud uus muusika.

Toimetaja: Kaspar Viilup

