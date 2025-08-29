Uue muusika reede: Sabrina Carpenter, Meelik, Blood Orange, Kermo Murel

Uued singlid Meelikult ja Kermo Murelilt, värsked plaaditäied Sabrina Carpenterilt ning Blood Orange'ilt, Alabama Shakes on tagasi ja seni avaldamata muusikat ka Eminemilt.

Neutraalsoon – "The Dorian Perception"

Multi-instrumentalist Neutraalsoon avaldas üheksaloolise albumi "The Arc of Iris", mis on suuremas osas instrumentaalne ning elektroonilisema kõlaga kui 2021. aastal ilmunud "Binaarsus". Kokku saavad süntesaator, trummimasin ning kitarride, puhkpillide ja akustiliste löökriistade kombinatsioonid. "Tulemuseks on helimaailm, mis paistab paiknevat kusagil rohkem kuulamiseks mõeldud elektroonilise muusika ja psühhedeelia ning jazz'i sugemetega post-roki kokkupuutealal, kohati ka mõned teeviidad indie-popi suunas," rääkis muusik ise.

<a href="https://neutraalsoon.bandcamp.com/album/the-arc-of-iris">The Arc of Iris by Neutraalsoon</a>

Meelik – "Vahele"

Ansambel Meelik jätkab isikliku rekordi ületamist ning avaldas juba käesoleva aasta kolmanda singli, millega sillutatakse teed sama tegusaks sügiseks. "Õnneks on meie kuulajad üsna nõudlikud ja annavad sellest aina selgemalt teada, mis innustab meid ikka agaramalt tegutsema," sõnas bändi kitarrist Rain Parve.

Flow Rea trio – "Joseph's Tune"

Selle aasta aprillis Jazzkaarel aasta parima jazz-ansambli auhinnaga pärjatud koosluse New Grounds liider Mathei Florea avaldas esikalbumi trioga Flow Rea. Trio tuumiku moodustavad lisaks Floreale Joosep Talumaa ja Dmitri Nikolajevski, kes kõik koos on ka muusika loonud. Värvi lisavad albumile külalistena Jarek Kasar, Sofia Rubina ning Berliinis tegutsev trummar ning löökpillimängija Yatziv Caspi.

San Caspar – "Addictive"

Juulis debüütsingliga välja tulnud San Caspar ehk Kaspar Potisepp on juba jõudnud teise singliga. "Uus lugu räägib sõltuvusest – mitte ainest, vaid inimesest, kellest saab armumise hetkel justkui elu keskpunkt," rääkis artist koos Jakob Lillega valminud loost. 22-aastane San Caspar on võtnud eesmärgiks saada esimeseks Eesti artistiks, kes Ladina-Ameerikast inspireeritud muusikaga maailmas laineid lööb.

Kermo Murel – "I Love You"

Aasta alguses "Ebapopulaarsega" suure kuulajaskonna enda taha võitnud Kermo Murel ehk Mäx andis plaadifirma Kurvad uudised alt välja oma kolmanda singli. Loo produtseeris Olivar, singli juurde tegi muusikavideo Henry Parelo.

CMAT – "When A Good Man Cries"

Iiri laulja ja laulukirjutaja Ciara Mary-Alice Thompson ehk CMAT avaldas reedel oma kolmanda albumi "Euro-Country". 12 loo ja 50 minuti jooksul rändab CMAT peamiselt pehmema popi-võtmes kantriroki lainetel.

Sabrina Carpenter – "Tears"

Möödunud aastal megahitiga "Espresso" ja albumiga "Short N' Sweet"" globaalseks superstaariks saanud ja kaks Grammyt võitnud Sabrina Carpenter ei palunud kuulajatel kaua oodata, vaid on juba, veidi üle aasta ja kahe kuu tagasi oma seitsmenda stuudioalbumi "Man's Best Friend", millelt leiab 12 lugu. Plaadi ilmumisega koos tuli välja ka muusikavideo diskosele loole "Tears", kus teeb kaasa ka Colman Domingo.

The Kid Laroi – "She Don't Need To Know"

Austraalia popstaar, räppar ja laulja Kid Laroi proovib ka (nagu Lil Nas X ja Lil Tecca aasta alguses) uue singliga kätt Pharrell Williamsi ja Chad Hugo stiilis retro-biidil.

Blood Orange – "Vivid Light"

Briti laulja ja laulukirjutaja Devonte Hynes avaldas pärast 7 aastat kestnud pausi Blood Orange'i nime alt uue albumi, mis kannab nime "Essex Honey". Plaadil teevad kaasa Caroline Polachek, Lorde, Tirzah jpt.

Oliver Sim – "Obsession"

Kuigi väidetavalt on legendaarne The xx töötamas uue materjali kallal avaldas bändi laulja ja basskitarrist Oliver Siim pärast kolmeaastast pausi ka soolosingli. Simi viimane album ilmus 2022. aastal ja selle produtseeris bändikaaslane Jamie xx. Bändiga saadi möödunud aastal kokku ka Jamie xx'i viimase albumi peal, kus lool "Waited All Night" kõlasid nii Simi kui Romy vokaalid.

Skepta ja Fred Again.. – "London"

Suve jooksul kaks ühist singlit avaldanud briti grime'i suurkuju Skepta ja elektroonilise muusika produtsent Fred Again jõudsid nüüd ühise lühialbumi väljaandmiseni. Viie looga EP kannab nime "Skepta..Fred".

Alabama Shakes – "Another Life"

Ameerika rokkansambel läks 2018. aastal loomingulisele pausile ning muusikat avaldasid nad viimati 2015. aastal. Nüüd, kümme aastat hiljem on trio tagasi uue singliga ning on parajasti ka väikestviisi reunion-turneel.

Juliana Madrid – "Telephoning from Safari"

Dallasest pärit indie-popi laulja ja laulukirjutaja Juliana Madrid andis välja tänavuse aasta teise singli. Värske lugu räägib Madridi sõnul kaasaegse tehnoloogia mõjust inimestevahelistele suhetele. "Ühismeedia algas imeilusa ja lihtsa viisina, millega perekonna, sõprade ja võõrastega kontaktis olla, aga nüüd tundub, et see on päris suhtluse hoopis asendanud," selgitas ta.

Eminem – "Everybody's Looking At Me"

Augusti alguses jõudis eri suuruses ekraanidele dokumentaalfilm "Stans", mis räägib Eminemi muusika ümber elavast kogukonnast ja fännikultuurist. Filmi reklaamimiseks pani räppar kokku ka ametliku soundtrack'i, kust leiab vanu hitte, live-versioone kui ka ühe seni avaldamata loo "Everybody's Looking At Me".

Kuula kõiki lugusid siit: