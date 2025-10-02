Festivali Jõulujazz peaesineja on prantsuse muusik Cyrille Aimée

Tänavu 30. korda toimuv Jõulujazz toob publiku ette 13 kontserti, festivali peaesineja on Grammy nominatsioonidega Cyrille Aimée, kes astub üles üles Alexela kontserdimajas.

"Jõulujazz sai alguse õnnelikust juhusest – kauaoodatud maailmaklassi bassivirtuoos Niels-Henning Ørsted Pedersen ei saanud kevadisele Jazzkaarele tulla, kuid pakkus, et ta võiks esineda jõulude eel. Tolle unustamatu kontserdi Mustpeade majas jäädvustasid Taani televisioon ja Eesti Raadio," meenutas Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm.

Festival toob sel korral publiku ette rahvusvahelised artistid kaheksast riigist, Jõulujazzi avanädalavahetusel jõuab esmakordselt Eestisse uudivirtuoos Rabih Abou-Khalil Group Liibanonist. Norra muusiku Håkon Kornstadi kontserdil põrkuvad ja põimuvad saksofon, ooperilaul ja elektroonika. Esimest korda jõuab Eestisse Ameerika džässmuusik Sachal Vasandani. Prantsuse laulja Cyrille Aimée jõudis Eesti publiku ette esmakordselt 2022. aasta Jazzkaarel, sel korral toob ta Alexela Kontserdimajas lavale oma Grammy-nomineeritud albumi "À Fleur de Peau" lood.

Jõulujazzi kavast leiab ka mitu eesti muusikute ja rahvusvaheliste tegijate koostööd. Petros Klampanis esitleb 1. detsembril värsket albumit "Latent Info", mis sündis koostöös eesti pianisti Kristjan Randalu ja trummar Ziv Ravitziga. Tuulikki Bartosik on laval koos Rootsi bassimängija Svante Söderqvisti ansambliga, Maarja Aarma esitab oma uut loomingut koos Jana Küti ja rootsi laulja-laulukirjutaja Oskar Lindwalli ning jazztrioga.

Jõulujazzi 30. sünnipäeva puhul on kavas ka eesti muusikute eriprojektid. Kui esimesel Jõulujazzil esines Raivo Tafenau duos Meelis Vindiga, siis tänavu tähistab ta Lauri Saatpaluga 20 aastat koos laval kavaga "Kas ainult sõbrad?". Liisi Koikson, Marianne Leibur ja Anna Pärnoja esitavad Joni Mitchelli loomingut. Niguliste kirikus astub üles Sissi, festivali lõpetab aga värske trio koosseisus Evelin Võigemast, Jonas Kaarnamets ja Peedu Kass – kontserdil põimuvad bluus, folk ja spirituaalid kolme muusiku ühiseks muusikaliseks jutustuseks.

Festival Jõulujazz 2025 toimub 29. novembrist 9. detsembrini, lisaks Tallinnale toimuvad kontserdid ka Haapsalus ja Jõgeval.