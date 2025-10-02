X!

Festivali Jõulujazz peaesineja on prantsuse muusik Cyrille Aimée

Muusika
Cyrille Aimée
Cyrille Aimée Autor/allikas: Jazzkaar
Muusika

Tänavu 30. korda toimuv Jõulujazz toob publiku ette 13 kontserti, festivali peaesineja on Grammy nominatsioonidega Cyrille Aimée, kes astub üles üles Alexela kontserdimajas.

"Jõulujazz sai alguse õnnelikust juhusest – kauaoodatud maailmaklassi bassivirtuoos Niels-Henning Ørsted Pedersen ei saanud kevadisele Jazzkaarele tulla, kuid pakkus, et ta võiks esineda jõulude eel. Tolle unustamatu kontserdi Mustpeade majas jäädvustasid Taani televisioon ja Eesti Raadio," meenutas Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm.

Festival toob sel korral publiku ette rahvusvahelised artistid kaheksast riigist, Jõulujazzi avanädalavahetusel jõuab esmakordselt Eestisse uudivirtuoos Rabih Abou-Khalil Group Liibanonist. Norra muusiku Håkon Kornstadi kontserdil põrkuvad ja põimuvad saksofon, ooperilaul ja elektroonika. Esimest korda jõuab Eestisse Ameerika džässmuusik Sachal Vasandani. Prantsuse laulja Cyrille Aimée jõudis Eesti publiku ette esmakordselt 2022. aasta Jazzkaarel, sel korral toob ta Alexela Kontserdimajas lavale oma Grammy-nomineeritud albumi "À Fleur de Peau" lood. 

Jõulujazzi kavast leiab ka mitu eesti muusikute ja rahvusvaheliste tegijate koostööd. Petros Klampanis esitleb 1. detsembril värsket albumit "Latent Info", mis sündis koostöös eesti pianisti Kristjan Randalu ja trummar Ziv Ravitziga. Tuulikki Bartosik on laval koos Rootsi bassimängija Svante Söderqvisti ansambliga, Maarja Aarma esitab oma uut loomingut koos Jana Küti ja rootsi laulja-laulukirjutaja Oskar Lindwalli ning jazztrioga.

Jõulujazzi 30. sünnipäeva puhul on kavas ka eesti muusikute eriprojektid. Kui esimesel Jõulujazzil esines Raivo Tafenau duos Meelis Vindiga, siis tänavu tähistab ta Lauri Saatpaluga 20 aastat koos laval kavaga "Kas ainult sõbrad?". Liisi Koikson, Marianne Leibur ja Anna Pärnoja esitavad Joni Mitchelli loomingut. Niguliste kirikus astub üles Sissi, festivali lõpetab aga värske trio koosseisus Evelin Võigemast, Jonas Kaarnamets ja Peedu Kass – kontserdil põimuvad bluus, folk ja spirituaalid kolme muusiku ühiseks muusikaliseks jutustuseks.

Festival Jõulujazz 2025 toimub 29. novembrist 9. detsembrini, lisaks Tallinnale toimuvad kontserdid ka Haapsalus ja Jõgeval.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:32

Pildid: Rakvere teatris algasid jõululavastuse proovid

12:25

Tuleval aastal esilinastuva rahvusvahelise põnevusdraama "Lex Julia" peaosas on Rea Lest

12:24

Esimene Vana Toomas lahkus Tallinna raekojast

10:28

Karl Birnbaum: minu meelest pole kunstil ja elul suurt vahet

10:02

Artises toimub Isabelle Hupperti eriprogramm

09:54

Selgusid Henrik Visnapuu auhinna nominendid

09:49

Loodusmuuseumi seenenäitus kogus tänavu üle 6100 külastuse

09:44

Mait Agu nimelised preemiad pälvisid Tiina Mölder ja Eveli Ojasaar

09:40

Festivali Jõulujazz peaesineja on prantsuse muusik Cyrille Aimée

08:24

Andrus Kivirähk: minu looming ja päriselu on rangelt lahus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

01.10

"Pealtnägija": esimene ekskursioon 105 miljoni eest uuendatud rahvusraamatukogus

01.10

Meelis Kubits: kultuuritegijad on ära orjastatud

01.10

Rahvusvahelisel muusikapäeval jagati muusikapreemiaid

30.09

Sinefiil | "Minu pere ja muud klounid" on ilmselt aasta parim Eesti dokk

01.10

Galerii: Klassikaraadio tähistas raadiomaja fuajees muusikapäeva

01.10

Arvustus. Mootorite tragöödia

01.10

PÖFF-i talendiprogrammis esitletakse tänavu Ursel Tilka ja Kristiin Räägelit

30.09

Kinoteater alustab ettearvamatute lühivormide sarjaga

01.10

Pildid: Vanemuises jõuab vaatajate ette Arvo Pärdi "Lapsepõlve lugudel" põhinev lavastus

12:24

Esimene Vana Toomas lahkus Tallinna raekojast

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo