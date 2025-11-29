X!

Anna Pärnoja: Joni Mitchelli varases loomingust on palju paralleele praeguse olukorraga maailmas

Foto: Ken Mürk/ERR
Detsembris annavad Liisi Koikson, Marianne Leibur ja Anna Pärnoja Jõulujazzi raames kontserdi "Kummardus Joni Mitchellile". Kultuurisaates "OP" rääkisid nad sellest, kuidas Joni Mitchell nende ellu ilmus.

Liisi Koikson, Marianne Leibur ja Anna Pärnoja tegid valiku kontserdil esitatavatest lauludest mitmekesisust silmas pidades, samuti proovisid nad sisse tuua Mitchelli erineva ajastu laule. Koikson ja Leibur esinesid sama kontserdiga suvel TAFF:festil. "Võtsime Anna endale kampa, sest ta esindab just seda varajast Joni Mitchellit – ta on selline kõrge häälega, õrn, hästi habras. Mul on tunne, et see tervik tuleb nüüd eriti hästi kokku," ütles Koikson. "Joni on minu hinges hästi pikalt olnud. Nii tore, et ma lõpuks tema laulude laulmiseni jõuan," lisas Pärnoja.

Liisi Koikson on juba varem ühe Joni Mitchelli tribuutkontserdi teinud, kuid nüüd märkab ta neis samades lauludes avameelsust, mida nooremana tähele panna ei osanud. Anna Pärnoja esimene kontakt lauljaga oli läbi tema raamatu. "Üks punkt, kus ma tundsin ennast ära, oli see, kus ta kirjeldas, kuidas ta tegi "Court and Spark" albumit ja selgitas bändile muusikat tunnete keeles," sõnas ta.

Marianne Leibur sai Mitchelli muusikaga tuttavaks Otsakoolis. Tal on tunne, et Mitchellil endal võib olla oma noorusajal kirjutatud loomingut vanemas eas esitades sama tunne, millest Koikson rääkis. "Need tema hilisemas eas tehtud esitused on minu jaoks veelgi sügavamad ja elukogemust täis," sõnas Leibur.

Mõte on Mitchelli lauludes esikohal. "Me oleme nii omanäolised artistid. Kõige olulisem on leida Joni loomingust just meid puudutav osa ja läbi selle ennast selle loomingu sisse panna," sõnas Pärnoja. "Ma leian ta varasemast loomingust nii palju paralleele praeguse olukorraga maailmas ja tunnen, et saan ka ise enda mõtteid paralleelselt Joniga neid lugusid esitades välja öelda," rääkis ta.

