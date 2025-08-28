X!

Adamson-Ericu stipendiumi pälvis Katariin Mudist

Muusika
2025. aasta Adasmon-Ericu nimelise noore kunstniku stipendiumi laureaat Katariin Mudist.
2025. aasta Adasmon-Ericu nimelise noore kunstniku stipendiumi laureaat Katariin Mudist. Autor/allikas: Erakogu
Muusika

Adamson-Ericu nimelise noore kunstniku stipendiumi laureaat on Eesti Kunstiakadeemia magistrant Katariin Mudist.

Adamson-Ericu nimelise noore kunstniku stipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada kujutava kunsti, tarbekunsti ja disaini valdkonnas tegutsevaid eesti noori. Sel aastal pälvis 3000-eurose toetuse Katariin Mudist.

Katariin Mudisti loomingut iseloomustab tugev kontseptuaalne raamistik ja tundlik materjalitunnetus. Ta on õppinud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas ning omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemia kaasaegse kunsti õppekaval, kus ta jätkab praegu õpinguid Taidestuudiumi programmis. Lisaks on ta end täiendanud ka rahvusvaheliselt: Genti KASK-i ülikoolis ja Budapestis Moholy-Nagy nimelises kunsti- ja disainiülikoolis.

Mudisti ühiskonnakriitilised tööd on sageli mõnusalt eneseiroonilised ja peene huumoriga, peegeldades tema ärksat ja kriitilist pilku muu hulgas ka kunstivälja toimemehhanismide suhtes – olgu teemaks erialakirjanduse tähtsus või auhindade jagamise protsessid.

Stipendiumi annab välja Eesti Kunstimuuseum koostöös Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsiga. Stipendiumit võisid taotleda kõik Eestis ja väljaspool Eestit magistri- või doktorikraadi omandavad Eesti kodakondsusega kunstitudengid. Stipendiumile pani aluse 2011. aastal Lions Club Tallinn Hansa.

Alates 2012. aastast on stipendiumi pälvinud Sylvia-Johanna Annus (2012), Ulla Juske (2013), Ats Nukki (2014), kunstnike kollektiiv Rundum (2015), Juss Heinsalu (2016), Anna Kaarma (2017), Darja Popolitova (2018), Ruudu Ulas (2019), Johannes Luik (2020), Maryliis Teinfeldt-Grins (2021), Taavi Teevet (2022), Gerda Hansen (2023) ja Hannah Segerkrantz (2024).

Toimetaja: Karmen Rebane

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:59

Galerii: Draakoni galeriis uus näitus kõneleb haavatavusest ja vastupanust

14:47

Kumu Dokumentaali sügishooaja avafilmi fookuses on juust

14:38

Kellerteater toob oktoobris lavale Paul Piigi kirjutatud trilleri

13:42

Galerii: Hobusepea galeriis avatud näitus kõrvutab erinevaid kunstipraktikaid

11:27

Galerii: Krulli kvartalis lõppesid noortefilmi "Morten" võtted

09:15

Filmi "Täiuslikud võõrad" režissöör Arun Tamm: mind inspireerisid tugevad näitlejad

08:18

Adamson-Ericu stipendiumi pälvis Katariin Mudist

27.08

Fotod: Jõhvis sai nurgakivi Eesti esimene filmilinnak

27.08

Galerii: Balti filmipäevade avamisel tekitas elevust "Vooluga kaasa" Oscar

27.08

Galerii: Leedus sai purki Baltimaade esimene koostöökomöödia "Täiuslikud võõrad"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

27.08

Fotod: Jõhvis sai nurgakivi Eesti esimene filmilinnak

26.08

Draamateater avab 106. hooaja Semperi ja Ojasoo lavastusega "Kuningas Ubu"

27.08

Galerii: Leedus sai purki Baltimaade esimene koostöökomöödia "Täiuslikud võõrad"

27.08

Noorsooteatri 74. hooajal jõuab lavale seitse uuslavastust

26.08

Anu Viltrop ja Marleen Viidul: miks me seda muuseumit ikkagi kinni ei pane?

26.08

Tartus toimub kümnes Aparaaditehase festival

27.08

Argo Vals: ulme ei piirdu enam raamatute ja filmidega, vaid see saadab meid kõikjal

08:18

Adamson-Ericu stipendiumi pälvis Katariin Mudist

27.08

Galerii: Balti filmipäevade avamisel tekitas elevust "Vooluga kaasa" Oscar

26.08

Septembri lõpus jõuab kinodesse dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo