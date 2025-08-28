Adamson-Ericu stipendiumi pälvis Katariin Mudist

Adamson-Ericu nimelise noore kunstniku stipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada kujutava kunsti, tarbekunsti ja disaini valdkonnas tegutsevaid eesti noori. Sel aastal pälvis 3000-eurose toetuse Katariin Mudist.

Katariin Mudisti loomingut iseloomustab tugev kontseptuaalne raamistik ja tundlik materjalitunnetus. Ta on õppinud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas ning omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemia kaasaegse kunsti õppekaval, kus ta jätkab praegu õpinguid Taidestuudiumi programmis. Lisaks on ta end täiendanud ka rahvusvaheliselt: Genti KASK-i ülikoolis ja Budapestis Moholy-Nagy nimelises kunsti- ja disainiülikoolis.

Mudisti ühiskonnakriitilised tööd on sageli mõnusalt eneseiroonilised ja peene huumoriga, peegeldades tema ärksat ja kriitilist pilku muu hulgas ka kunstivälja toimemehhanismide suhtes – olgu teemaks erialakirjanduse tähtsus või auhindade jagamise protsessid.

Stipendiumi annab välja Eesti Kunstimuuseum koostöös Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsiga. Stipendiumit võisid taotleda kõik Eestis ja väljaspool Eestit magistri- või doktorikraadi omandavad Eesti kodakondsusega kunstitudengid. Stipendiumile pani aluse 2011. aastal Lions Club Tallinn Hansa.

Alates 2012. aastast on stipendiumi pälvinud Sylvia-Johanna Annus (2012), Ulla Juske (2013), Ats Nukki (2014), kunstnike kollektiiv Rundum (2015), Juss Heinsalu (2016), Anna Kaarma (2017), Darja Popolitova (2018), Ruudu Ulas (2019), Johannes Luik (2020), Maryliis Teinfeldt-Grins (2021), Taavi Teevet (2022), Gerda Hansen (2023) ja Hannah Segerkrantz (2024).