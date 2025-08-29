Galerii: Kris Lemsalu avas Tallinnas keraamiliste skulptuuride näituse
Kunstnik Kris Lemsalu avas neljapäeval Tallinnas asuvas Temnikova ja Kasela galeriis isikunäituse "Nirvana".
Näitusel on väljas keraamilised skulptuurid. "Need neli torsot on kehaline luule – haikud kehast, mis laienevad loodusesse, vajuvad pinnasesse ja sünnivad uuesti," tutvustas Lemsalu. "Vaata teoseid nagu taevas olevaid pilvi: võta rahulikult ja sa näed, millised tegelased ja millised lood ilmuvad. Nirvaana on saabumine ise ja eluringi tähistamine," lisas ta.
"Nirvana" on Temnikova ja Kasela galeriis avatud 11. oktoobrini.
Toimetaja: Karmen Rebane