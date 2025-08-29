Galerii: Kris Lemsalu avas Tallinnas keraamiliste skulptuuride näituse

Näitusel on väljas keraamilised skulptuurid. "Need neli torsot on kehaline luule – haikud kehast, mis laienevad loodusesse, vajuvad pinnasesse ja sünnivad uuesti," tutvustas Lemsalu. "Vaata teoseid nagu taevas olevaid pilvi: võta rahulikult ja sa näed, millised tegelased ja millised lood ilmuvad. Nirvaana on saabumine ise ja eluringi tähistamine," lisas ta.

"Nirvana" on Temnikova ja Kasela galeriis avatud 11. oktoobrini.