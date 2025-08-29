X!

Galerii: Kris Lemsalu avas Tallinnas keraamiliste skulptuuride näituse

Kunst
Kris Lemsalu
Vaata galeriid
23 pilti
Kunst

Kunstnik Kris Lemsalu avas neljapäeval Tallinnas asuvas Temnikova ja Kasela galeriis isikunäituse "Nirvana".

Näitusel on väljas keraamilised skulptuurid. "Need neli torsot on kehaline luule – haikud kehast, mis laienevad loodusesse, vajuvad pinnasesse ja sünnivad uuesti," tutvustas Lemsalu. "Vaata teoseid nagu taevas olevaid pilvi: võta rahulikult ja sa näed, millised tegelased ja millised lood ilmuvad. Nirvaana on saabumine ise ja eluringi tähistamine," lisas ta.

"Nirvana" on Temnikova ja Kasela galeriis avatud 11. oktoobrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:07

Galerii: Kris Lemsalu avas Tallinnas keraamiliste skulptuuride näituse

11:13

Aleksandra Murre: 17. sajandil kujutati iga lille tagamõttega

10:57

Johan Elm toob Noorsooteatris lavale samanimelisel raamatul põhineva lavastuse "Hingelind"

28.08

VAT Teater alustab hooaega Priit Pärna stsenaariumil põhineva lavastusega

28.08

Galerii: Draakoni galeriis uus näitus kõneleb haavatavusest ja vastupanust

28.08

Kumu Dokumentaali sügishooaja avafilmi fookuses on juust

28.08

Kellerteater toob oktoobris lavale Paul Piigi kirjutatud trilleri

28.08

Galerii: Hobusepea galeriis avatud näitus kõrvutab erinevaid kunstipraktikaid

28.08

Galerii: Krulli kvartalis lõppesid noortefilmi "Morten" võtted

28.08

Filmi "Täiuslikud võõrad" režissöör Arun Tamm: mind inspireerisid tugevad näitlejad

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

27.08

Fotod: Jõhvis sai nurgakivi Eesti esimene filmilinnak

28.08

Kellerteater toob oktoobris lavale Paul Piigi kirjutatud trilleri

27.08

Noorsooteatri 74. hooajal jõuab lavale seitse uuslavastust

28.08

Galerii: Krulli kvartalis lõppesid noortefilmi "Morten" võtted

28.08

Adamson-Ericu stipendiumi pälvis Katariin Mudist

26.08

Draamateater avab 106. hooaja Semperi ja Ojasoo lavastusega "Kuningas Ubu"

28.08

VAT Teater alustab hooaega Priit Pärna stsenaariumil põhineva lavastusega

28.08

Galerii: Hobusepea galeriis avatud näitus kõrvutab erinevaid kunstipraktikaid

27.08

Argo Vals: ulme ei piirdu enam raamatute ja filmidega, vaid see saadab meid kõikjal

26.08

Anu Viltrop ja Marleen Viidul: miks me seda muuseumit ikkagi kinni ei pane?

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo