Galerii: Kumus avati Anna-Stina Treumundi ülevaatenäitus "Kuidas ära tunda lesbit?"

Anna-Stina Treumund (1982–2017) oli feministlik kunstnik ja aktivist ning ühtlasi esimene Eestis, kes sidus oma kunstnikupositsiooni selgelt lesbiks olemise kogemusega. Tema kunstiprojektid olid Eesti 2000. ja 2010. aastate kunstiväljal ja feministlikus liikumises märgilise tähtsusega sündmused.

Seni suurim ülevaatenäitus "Kuidas ära tunda lesbit?" kaardistab tema tegevust nii fotograafi, kaasaegse kunstniku kui ka aktivistina. Treumundi mõjutanud kunstnike, nagu Marju Mutsu ja Kai Kaljo kõrval astuvad näitusel tema teostega dialoogi ka noored autorid – Janina Sabaliauskaitė Leedust ning Elo Vahtrik ja Maria Izabella Lehtsaar Eestist –, kes jätkavad oma loomingus kvääre ja feministlikke otsinguid.

Näituse kuraatorid on Piret Karro-Arrak, Magdaleena Maasik, Triin Tulgiste-Toss (1987–2024).

"Kuidas ära tunda lesbit?" jääb Kumus avatuks jaanuari keskpaigani.