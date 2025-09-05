X!

Galerii: Kumus avati Anna-Stina Treumundi ülevaatenäitus "Kuidas ära tunda lesbit?"

Kunst
Anna-Stina Treumundi
Vaata galeriid
43 pilti
Kunst

Alates neljapäevast on Kumu viienda korruse galeriis avatud Anna-Stina Treumundi loomingut tutvustav ülevaatenäitus "Kuidas ära tunda lesbit?".

Anna-Stina Treumund (1982–2017) oli feministlik kunstnik ja aktivist ning ühtlasi esimene Eestis, kes sidus oma kunstnikupositsiooni selgelt lesbiks olemise kogemusega. Tema kunstiprojektid olid Eesti 2000. ja 2010. aastate kunstiväljal ja feministlikus liikumises märgilise tähtsusega sündmused.

Seni suurim ülevaatenäitus "Kuidas ära tunda lesbit?" kaardistab tema tegevust nii fotograafi, kaasaegse kunstniku kui ka aktivistina. Treumundi mõjutanud kunstnike, nagu Marju Mutsu ja Kai Kaljo kõrval astuvad näitusel tema teostega dialoogi ka noored autorid – Janina Sabaliauskaitė Leedust ning Elo Vahtrik ja Maria Izabella Lehtsaar Eestist –, kes jätkavad oma loomingus kvääre ja feministlikke otsinguid.

Näituse kuraatorid on Piret Karro-Arrak, Magdaleena Maasik, Triin Tulgiste-Toss (1987–2024).

"Kuidas ära tunda lesbit?" jääb Kumus avatuks jaanuari keskpaigani.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:56

Uue muusika reede: Justin Bieber, Getter Jaani, Tame Impala, Miguel

15:41

Mootorispordi muuseumi juht: on olnud õnnelikke hetki ja keerulisi aegu

15:27

Soome aimekirjanduse preemia sai Juhani Salokannel

15:00

Harry Liivrand: Enn Põldroos oli üks Eesti suurimaid maalikunstnikke

13:46

Portreefilmide konkurss ootab uusi filmiprojekte

13:44

Heinz Valk: Enn Põldroos tühje sõnu ei loopinud

12:43

Suri kunstnik Enn Põldroos

11:46

LR-s ilmus 86-aastasena tuntuks saanud Argentiina autori teos "Täditütred"

11:45

Tim Reaper: inimesed soovivad praegu pidudel kuulda muusikat, mis on neile juba tuttav

10:54

Veneetsia filmifestivali päevik: "Smashing Machine" toob Dwayne Johnsoni B-filmide ringist välja

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

04.09

Suri Itaalia moelooja Giorgio Armani

12:43

Suri kunstnik Enn Põldroos

03.09

Tallinna Linnateatri uue maja avamiseks planeeritud lavastus "Hedda Gabler" jääb ära

09:17

2024. aasta teatris: lavastuste arv kasvas, kuid vaatajaid ei tulnud juurde

04.09

Ekspeditsiooni "Inimese anatoomias" võtab Jörgen Liigi rolli üle Mart Kangro

04.09

Kuraator: Anna-Stina Treumund oli Eesti esimesi kväärkunstnikke

03.09

Arvustus. "Viimane metsavend": sõnad, mis määrasid elutee

10:54

Veneetsia filmifestivali päevik: "Smashing Machine" toob Dwayne Johnsoni B-filmide ringist välja

04.09

Katariina Tamm: "Gardeenia" on nelja naise otsing, kuidas olla parem naine

03.09

Eesti esitab Oscarile Meel Paliale filmi "Pikad paberid"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo