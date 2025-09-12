X!

Saaremaale kavandatakse maineka arhitekti Louis Kahni keskust

Foto: ERR
Saaremaal sündinud maineka arhitekti Louis Kahni mälestuseks kavandab Kahni sihtasutus Kuressaare lossi kõrvale Kahni keskust. Sihtasutuse hinnangul võiks see olla olemas kümne aasta pärast.

Kuressaare piiskopilinnuse vahetusse lähedusse, mis Kahni väitel on olnud tema edaspidise loomingu inspiratsiooniks, on Saaremaa vald juba paar aastat tagasi broneerinud 1,7 hektarilise krundi Kahni keskusele.

Reedest näeb Kuressaare lossi kolmes saalis juba Zürichi, Oslo ja Taltechi ülikoolide arhitektuuriõpilaste erinevaid eskiise, milline võiks tulevikus ehk rahvusvaheline Kahni keskus välja näha.

"Ta on ikkagi väga mõjukas arhitekt olnud 20. sajandi arhitektuuris ja tema jälg on selline klassika juba," sõnas Louis Kahni Eesti Sihtasutuse nõukogu liige Urmo Raus.

Louis Kahni sihtasutuse kinnitusel on ülemaailmne huvi 1901 aastal Kuressaares sündinud Kahni koolkonna poolt piisavalt suur, et sellele leiaks rahastuse ülemaailmselt. Ja see keskus peaks tulema siia ja ainult siia – ehk Kahni n-ö juurte juurde.

"Selle keskuse sisu üheks elemendiks oleks ka reaalselt Louis Kahni arhitektuuripärandit tutvustav ekspositsioon, mis põhineks tema makettidel ja kõigel muul. Seal oleks kindlasti resideerumisvõimalus üliõpilastele või uurijatele, raamatukogu ja kindlasti saal umbes sarnases mahus kui on Arvo Pärdi keskuse saal, kus saaks teha filmiõhtuid, kontserte ja väiksemaid konverentse," selgitas Raus.

Täna Kuressaares peetud rahvusvahelisel konverentsil anti mõista, et Kahni keskuse teostuseni võiks aega minna kümme aastat.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

