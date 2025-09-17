Kadrioru galeriis avati kümne Briti kunstniku ühisnäitus "Natuur"

Nagu ütleb näituse sissejuhatus, ulatub väljapandud teoste stiil psüühe sügavusest eluimede rõõmsa kujutamiseni.

"Lisaks mainitud stiilidele on ka ekspressiivsema käsitlusega kunstnikke, on realiste ja on üsna kirju seltskond ja väga erinev lähenemine looduse teemale," ütles Tallinna kaaskuraator August Künnapu.

Näituse teine kaaskuraator on ajakirja Epifanio pikaajaline kaasautor, Londonis tegutsev kultuurikorraldaja ja kunstnik Harry Pye.

"London on väga mitmekülgne paik, kus palju toimub. Tahtsin seda peegeldada ja tuua välja tõelise segu, täis erinevusi ja kontraste. Lootsin, et need maalid hakkavad üksteist täiendama ja loodetavasti tekib tasakaal, nii et igaüks, kes siia tuleb, leiab midagi meelepärast," ütles Londoni kaaskuraator Harry Pye.

Vanemat generatsiooni esindab Šotimaal sündinud naivist Georgia Hayes.

"Mind on alati huvitanud erinevus inimeste ja loomade vahel, oleme kõik looduse osa, aga käitume ülejäänud loodusega võrreldes erinevalt. Me vaatleme seda, reostame seda ja võime panna steigina ahju. Nende teemadega minu maal tegelebki," sõnas kunstnik Georgia Hayes.

Gordon Beswick teenib elatist filmitegemisega ning hakkas maalima alles hiljuti.

"Ma teenin elatist lühifilmidega, teen filme kunstist ja kunstnikest Londoni kunstigaleriidele, aga siis mõtlesin, et on tore näidata ka oma töid. Need on unemaastikud, minu fantaasiad. Need on väljamõeldud maastikud, mis algasid üsna abstraktselt ja millele hakkasin lisama looduslikke elemente," ütles režissöör ja maalikunstnik Gordon Beswick.

Näitus Kadrioru Plazas on avatud oktoobri keskpaigani.