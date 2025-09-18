Galerii: Edgar Valteri illustratsioonipreemia pälvisid Zarip ja Plats

Ekspertžürii valis preemia laureaadid 40 raamatukunstniku seast, võttes valikul arvesse nende viimase viie aasta jooksul illustreeritud raamatuid. Erinevalt möödunud aastatest ei valinud žürii ühes laureaadiga välja nelja nominenti ning otsustas tunnustada korraga kahte väga eriilmelist tippillustraatorit. Rahalise preemia suuruseks on 3500 eurot.

Laureaadid valis välja 6-liikmeline žürii koosseisus: Triin Soone (žürii esimees, Eesti Lastekirjanduse Keskus), Regina Lukk-Toompere (illustraator, preemia laureaat 2019), Anne Pikkov (illustraator, preemia laureaat 2021), Asta Trummel (Eesti Kultuuriministeerium), Bianka Soe (kuraator), Jaanus Vaiksoo (lastekirjanik).

Žürii esimees Triin Soone tõdes, et Eestis on nii palju professionaalseid illustraatoreid. "Eesti illustratsioonikunst on üllatavalt mitmekesine – ühtaegu moodne ja värske, kuid samas ka armsalt traditsiooniline ja aegadeülene. Meil on palju isikupärase käekirjaga kunstnikke, kes on otsiva vaimuga, lähenevad igale uuele teosele kui uuele väljakutsele ning katsetavad erinevaid tehnikaid," sõnas Soone.

"Meil on ka põlvkondade rikkus – on neid, kes püsinud tipus aastakümneid, aga ka neid, kes pakkunud üllatusi mõne raamatuga. Nagu ikka, oli valikut keeruline teha ja seekord saavad preemiaga pärjatud kaks väga tugevat ja eriilmelise stiiliga illustraatorit. Nad mõlemad on alustanud oma loometeed nullindate alguses ning kumbki pannud pildikeelde üle paarisaja raamatuloo. Mõlemat kunstnikku iseloomustab tugev stiilitunnetus ja raamatu kui terviku komponeerimise oskus," lisas ta.

Laureaat Marja-Liisa Plats tõi välja, et illustratsioonil on laste lugemisharjumuste ja fantaasia kujundamisel keskne roll. "Pildid panevad laste kujutlusvõime tööle ja annavad neile võimaluse looga suhestuda. Nende kaudu saab tutvustada nähtusi, mida võib-olla polegi tekstis mainitud, kuid mis annavad loole pinna, nähtusi, mis on lapsele muidu liiga abstraktsed või asuvad väljaspool talle tuttavat keskkonda. Võib-olla ei ole lapsel veel võimalik või mõistlik nende asjadega vahetult kokku puutuda. Pildi kaudu saab ta neid eemalt katsuda."

Ka Catherine Zarip rõhutas illustratsiooni olulisust lapse arengus. "Visuaal on oluline igas vanuses. Lapsed ammutavad pildilt infot juba enne, kui nad lugema õpivad, ning kindlasti on illustratsioonil tähtis roll lapse kasvamise ja maailma mõistmise juures."

Plats lisas, et preemia on talle isiklikult väga oluline. "Valteri nimelist preemiat on meil kõigil illustratsiooni valdkonnas tarvis, sest sageli jääb illustraator tahaplaanile. Minul oli seda küll tarvis juba enne laureaadiks saamist. Täna on minu õnnepäev, sest usun, et sellises tunnustuses mängib rolli ka õnn. Valteri preemia on mulle suur au, sest tema looming oli omal ajal justkui meisterlikkuse ja headuse mõõdupuu."

Illustratsioonipreemia asutati 2019. aastal eesmärgiga väärtustada ja tunnustada eesti raamatukunstnike loomingut, edendada ja toetada eesti lastekirjanduse arengut ning jäädvustada Edgar Valteri mälestust. Varasemalt on laureaaditiitli pälvinud Regina Lukk-Toompere, Anne Pikkov ja Piret Raud.

Preemiat antakse välja Edgar Valteri pärandist, mille hoidja on eelmisest aastast Eesti Lastekirjanduse Keskus.