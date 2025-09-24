Mirko Rajas: Charleville-Mézières'i festival toob Eesti visuaalteatri pildile

Prantsusmaal, Charleville-Mézières'is on käimas maailma suurim nukuteatrite festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, kus tänavu on fookuses Baltimaad. Eestit esindava Eesti Noorsooteatri kunstilise juhi Mirko Rajase sõnul on tegu märgilise sündmusega.

Esmakordselt on rohkem kui 60-aastase ajalooga Pranstusmaa nukuteatrite festivalil Balti fookuse eriprogramm. Kõigist kolmest Balti riigist on festivali põhiprogrammis kaks lavastust ning lisaks on lavastusi ka off-programmis.

Noorsooteatri kunstiline juht Mirko Rajas ütles, et nende žanris on tegemist mitte ainult suurima, vaid olulisima festivaliga, kuhu pääsemine on märgiline.

"See festival on ikkagi üks põhilisi tuumfestivale. Kui sinna kunagi keegi oma lavastusega jõuab, siis oled midagi tõesti ära teinud. Tegemist on maailma suurima visuaal- ja nukuteatrifestivaliga. Kui meie oma teatriga Eestit esindame siin festivalil, siis on suhteliselt selge, et mingisuguste inimeste jaoks kerkib Eesti kui visuaalteatri-riik pilti," tõdes Rajas.

Eesti Noorsooteater astub üles lavastustega "Poiss ja liblik", "Kärbes, prussakas ja ämblik" ning "Transport: Eesliinil". Viimane nendest näitab humanitaarkriisis lahinguvälja läbi sõjafotograafi perspektiivi. Lavastus on ülesehitatud hüperrealistlikele minifiguuridele.

"See räägib tänapäevasest vastuolust. On väga muljetavaldav, kuidas nii väikeste nukkudega, kui neid saab nii nimetada, saab lavastada nii suurt praeguse aja konflikti," ütles üks teatrikülastajatest.

Kogu festivalil kestel on avatud ka balti riikide visuaalteatri teemalised näitused. Eraldi sündmusena toimus eile Balti fookuse päev, mis sisaldas etendusi, loenguid, kontserte ja ametlikke kohtumisi. Festival kestab kuni 28. septembrini.