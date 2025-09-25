Galerii: Kumus avati Mari Kurismaa esimene retrospektiivnäitus

Mari Kurismaa rikkalik maalilooming jääb põhiliselt eelmise sajandi teise poolde. Tema teoseid on erakogudes, muuseumides ja fondides.

Nii nagu näituse pealkiri ütleb, on Kurismaa loomingut läbiv teema geomeetria.

"Kui geomeetria tavaliselt seostub korra ja korrastatusega, siis Maril on väga huvitavaid asju. Ta katsub sellest teisiti mõelda – et see on poeetiline nagu keel, mõnikord hästi naljakas," lausus kuraator ja raamatu koostaja Mari Laanemets. "Ta tahab panna geomeetriat elama argielu."

Näitusel on väljas ka materjalid, mida enamasti ateljeeseinte vahelt välja ei tooda – visandid, kavandid ja skitsid, millest osa pole päris teostena realiseerunudki. "Ma mõtlesin et miks mitte. Ma ei taha, et näitus igav või puine on", märkis Kurismaa.

Omaette kunstiteosena mõjub ka näituseruum ise, mis sündis koostöös arhitektuuribürooga B210.

Näitus "Videviku geomeetria" on Kumu kolmandal korrusel avatud veebruari lõpuni. Näitusega kaasneb mahukas teos kunstniku elust ja loomingust.