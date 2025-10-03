Uue muusika reede: Taylor Swift, Fred Again, Säm, Miguel jpt

See nädal jäi muusika väljaandmine ainult kõige julgematele, sest ei keegi muu kui Taylor Swift andis välja oma 12. sooloalbumi "The Life of a Showgirl".

Sander Saarmets – "Almost Still"

Helilooja ja elektrooniline muusik Sander Saarmets annab 17. oktoobril plaadifirma Glitch Please alt välja oma uue albumi "Bleu Précieux". Esimese sammuna jagab ta singlit "Almost Still", mille video on loonud Ukraina kunstnik Bohdana Korohod ja näitleja Maria Paiste ning mis on filmitud Prantsusmaal. Peagi ilmuv album kaardistab artisti sõnul mälu, liikumise ja paiga kontuure.

Bloodfeather – "Closer Enemy"

Eesti metal-bändi kolmas singel bändi esimeselt lühialbumilt. "Kas kõige suurem vaenlane võib sündida armastusest," küsib bänd uues loos, mida ise kirjeldatakse eelmiste singlitega võrreldes popilikuma ja meloodilisemana.

Säm, Emily J ja DJ Lumi – "Armastan, ei armasta"

Sämil valmis koos laulja ja laulukirjutaja Emily J ning produtsent DJ Lumiga uus 90-ndate stiilis singel. "Minu jaoks on lahe kõrvutada 90-ndad ja tänapäev, sest ligi 30 aastaga on tegelikult nii palju muutunud. Mina ise loomulikult 90-ndatel veel ei elanud, aga olen seda aega tunnetanud tugevalt läbi tol ajal filmitud telesaadete ja lindistatud muusika," rääkis räppar ise. Loole valmis muusikavideo, mille autoriteks on vennad Eskod.

Yejah – "Vana kastikas"

Augustis singliga "Sinu käed" debüteerinud ansambel Yejah on nüüdseks jõudnud oma kolmanda väljalaskeni. Ansamblis, mis nimetab oma žanriteks popi, roki ja kantri, tegutsevad Karl Jaco Daniel (soolokitarr, vokaal, sõnad), Brent Põhjala (rütmikitarr, vokaal, sõnad), Kädi Ülle (basskitarr) ja Ekebert Esken (trummid).

Fred Again.. ja Amyl and The Sniffers – "You're a star"

Fred Againi.. juurest on läbi käinud igasugu külalisi, aga koostööd möödunud aastal paljude südameid vallutanud Austraalia punkbändi Amyl and The Sniffersi solisti võib igatahes üllatuslikuks pidada.

Miguel – "RIP"

23. oktoobril lõpeb kaheksa aastat kestnud ootamine ja ilmub Migueli uus stuudioalbum. Enne veel järjekorras kolmas singel, kus miguelilik sulnis RnB võtab hoopis tempokama kuju.

Just Mustard – "Endless Deathless"

Iiri indie-roki bänd Just Mustard valmistub oma kolmanda albumi "We Were Just Here" väljaandmiseks ning jagasid sellelt kolmandat singlit, kus kriiskavad shoegaze'i kitarrid tantsisklevad kontrastis vokalisti pehme ja mängulise vokaaliga. "We Were Just Here" ilmub 17. oktoobril.

LaKeith Stanfield ja Kid Cudi – "Fast Life"

Sarjast "Atlanta" ja kinolinalt tuntud näitleja LaKeith Stanfield on sõlminud plaadilepingu Def Jamiga ning tundub, et kavatseb muusiku-tiitli nüüd ametlikumalt oma visiitkaardile näitleja-ameti kõrvale lisada. Kidcudiliku loo peal on kaasas ka Kid Cudi ise.

Bb trickz – "Perrita"

Barcelonast pärit Bb trickz segab värskel neljas väiksest vinjetist koosneval EP-l "Lechite" brasiilia funk'i ja jerseyclubilikku lo-fi räppimist ja rütme pehmete akustiliste kitarridega. Tulemuseks hüpnootiline ja värske vaade hispaaniakeelse maailma popmuusikale.

Empress Of – "Blasting Through The Speakers"

New Yorkist pärit alternatiivsema elektroonilise popi artist Empress Of avaldas oma selle aasta teise singli, mis tundub tegevat väikestviisi kummardusena Madonnale ning millega Empress Of suundub soojendusartistina kaasa Lorde'i tuurile.

Tortoise – "Works and Days"

Ameerika post-roki ansambel Tortoise annab 24. oktoobril välja oma esimese albumi pärast üheksa aastat kestnud pausi. Kolmanda singlina jagavad nad jazz'i-hõngulist "Works and Days".

Coi Leray ja Shoreline Mafia – "Act Like You Know"

Värskelt emaduspuhkuselt naasnud Bostoni räppar ja laulja kutsus appi Los Angelese räpiduo Shoreline Mafia ning koos küpsetati valmis ülbelt astuv "Act Like You Know".

Good Neighbours – "Walk Walk Walk"

Londoni ansambel Good Neighbours avaldas debüütalbumi "Blue Sky Mentality", millel segatakse nullindate lõpu ja kümnendate alguse indie-poppi veidi rohkema siirupi ja moodsama produktsiooniga.

Taylor Swift – "Father Figure"

Ameerika laulja ja laulukirjutaja Taylor Swift avaldas reedel oma 12. stuudioalbumi "The Life of a Showgirl". Albumit saadab ka pooleteisetunnine fännifilm, mis linastub kinodes üle maailma. "TLOAS" valmis kui Swift oma märgilise maailmaturneega "The Eras Tour" Euroopa lavasid vallutas ja endast kui meelelahutajast inspiratsiooni sai. Album valmis Rootsis koos kohalike produtsentide Max Martini ja Shellbackiga, kellega Swift tegi viimati koostööd 2017. aasta albumil "Reputation", aga ka albumitel "Red" (2012) ja "1989" (2014). Ainus külaline plaadil on Sabrina Carpenter, kuid "Father Figure'i" autorite hulgas on ka George Michael, kellelt Swift loo nimes olevat fraasi laenab.