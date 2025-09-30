Lumière'i filmifestivalil linastub Peeter Simmi mängufilm "Ideaalmaastik"

Film digiteeriti rahvusarhiivi filmiarhiivis ja restaureeriti Locomotive Classics poolt sel aastal. 13. oktoobril juhatavad filmi sisse Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp, Eesti suursaadik Prantsusmaal Viljar Lubi ja filmi operaator Arvo Iho.

Simmi "Ideaalmaastik" põhineb Karl Helemäe jutustusel "Kevadkülvi volinik" ja viib vaatajad 1950. aastate alguse Eesti kolhoosimõtteid ja eluolu kujutavasse maailma. Komsomoliaktivist Mait Kukemeri saadetakse maale kevadkülvi tempot tõstma, kuid põllud on märjad, seemnevilja napib ja linnast tulevad ülemuste nõudmised. Noorel külvivolinikul tuleb leida lahendus – hea või kuri –, ning see helge ja hull kevad toob kaasa uusi teadmisi nii elust kui enesest.

Filmi peaosades on Arvo Kukumägi, Tõnu Kark, Kalju Komissarov, Reet Paavel, Priit Adamson. Filmi operaator on Arvo Iho, kunstnik Priit Vaher ja heliloojad Jaanus Nõgisto ja Erkki-Sven Tüür.

Simmi sõnul on filmis nähtav mitte ainult ühe ajastu lugu, vaid ka toonaste tegijate mälestused ja vaikimised, mis annavad teosele erilise kaalu. "Ma sündisin kolm aastat pärast selle filmi tegevusaega. Aastast 1949, kui toimus küüditamine, palju ei räägitud. Ettevaatlikkus, oskus suu pidada ja hirm… see on emapiimaga omandatud instinkt. Kogu filmigrupil. Kellele olen ülimalt tänulik," meenutas Simm filmi loomise aega.

Lumière'i festival on üks tähtsamaid filmimaailma sündmusi, mis on pühendatud filmipärandi väärtustamisele ja klassikalise kino esiletoomisele. 2025. aastal on aukülalisteks Sean Penn, Natalie Portman, John Woo, Dominique Blanc, Shu Qi ja István Szabó. Tänavuse Lumière'i auhinna pälvib Ameerika režissöör Michael Mann.

2023. aasta valiti Lumière'i programmi valitud Arvo Kruusemendi film "Naine kütab sauna".

14. oktoobril toimub Tallinnas kinos Artis filmi digitaalselt taastatud versiooni tasuta linastus. Tegemist on vähiravifondi Kingitud Elu eriseansiga, kus publikuga kohtumas on režissöör Peeter Simm ja näitleja Reet Paavel.