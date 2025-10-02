X!

Loodusmuuseumi seenenäitus kogus tänavu üle 6100 külastuse

Loodusmuuseumi seenenäitus kogus tänavu üle 6100 külastuse Autor/allikas: Teele Rehe
Eesti Loodusmuuseumi tänavu 63. korda toimunud seenenäitus tutvustas kümne päeva jooksul 258 erinevat liiki seeni ning kogus 6163 külastust. Keskmiselt jõudis näitusele ning selle ajal toimuvatesse seeneteemalistesse loengutesse ja töötubadesse igapäevaselt 578 inimest.

"Seenenäitusel on pikk traditsioon, kuid külastajate rohke huvi ja osalus kinnitavad, et seened on Eesti inimestele jätkuvalt südamelähedased. Näitus on eluliselt oluline ettevõtmine – siin on võimalik juba maast madalast avastada uusi seeneliike ning omandada teadmisi, mis aitavad eristada maitsvaid söögiseeni surmavalt mürgistest," ütles Eesti Loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks.

Kõige liigirohkeimal päeval oli näitusel väljas 156 eri liiki seeni, nende seas esmakordselt ka neli Shroomwelli Tõrva seenekasvatusest pärit seent. Kokku sai seenenäitusel tänavu tutvuda 258 erineva seeneliigiga.

Väljapanekut täiendasid aktiivselt ka külastajad ise, tuues kaasa seeni, mis üllatasid isegi näituse korraldajaid. "Üks külastaja tõi meile põneva välimusega värv-hernesseene, mida korjas metsas ekslikult trühvlite pähe. Liivastes luitemännikutes kasvav seen meenutab välimuselt pruune, suuri ja piklikke koerajunne, kuid ei haise vastavalt sugugi. Kui noor seen risti pooleks lõigata, siis näeb seene sisemuses herneterataolisi moodustisi. Värv-hernesseen on mittesöödav, kuid seda on juba keskajast alates kasutatud lõngade ja kangaste värvimiseks," ütles tänavuse seenenäituse kuraator Jana-Maria Habicht.

Näitusele jõudsid tänavu ka seenehuvilised nii naaberriikidest Soomest, Lätist kui Leedust, aga ka Ameerika Ühendriikidest, Kanadast ja isegi Ladina-Ameerikast. "Kõige kaugemad külalised olid teadaolevalt pärit Argentinast, kes otsustasid spetsiaalselt meie seenenäituse pärast Eestisse sõita," märkis loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks.

Järgmine seenenäitus Eesti Loodusmuuseumis toimub juba vähem kui aasta pärast ning see saab olema viimane kord, kui näitus toimub Tallinna vanalinnas Laial tänaval. Eesti Loodusmuuseum kolib Tallinnas Lennusadama lähedusse rajatavasse loodusmajja 2026. aasta lõpuks ja avab püsiekspositsiooniga uksed 2027. aasta alguses.

Toimetaja: Kaspar Viilup

