An-Marlen: hakkasin endast kui muusikust mõtlema pigem hiljuti

Laulja An-Marlen ehk Ingel Marlen Mikk rääkis kultuurisaatele "OP", et kuigi estoonlaste perre sündinuna eeldati ammu, et temast laulja saab, siis proovis ta pikalt endale erinevaid ameteid välja mõelda ja endast kui muusikust hakkas mõtlema pigem hiljuti.

Äsja andis An-Marlen koos produtsent Markus Paloga välja uue singli "Trügige must mööda". "See istus tegelikult päris kaua sahtlis, aga vahepeal oli nii kiire suvi ja nüüd võtsime aega, et see lõpuni teha. Lugu räägibki sellest, kuidas ma olen alati tundnud, et teised teevad mussi ja kui endal inspiratsiooni ei ole, siis on selline tunne, et jääd kõigest maha," rääkis laulja.

"See ongi pigem selline kokkuvõttev laul mu enda südamele, ütlemaks, et mul pole kuskile kiiret, saan oma asja ajada ja vahepeal on okei, kui inspiratsiooni pole. Nüüd olen tagasi sinna lainele saanud, et uuesti kirjutada," lisas ta.

Koos Paloga hakati muusikat tegema rohkem kui neli aastat tagasi, kui ilmus An-Marleni neljas singel "Golden". "Kunagi ma kirjutasin muusikat inglise keeles. Ma isegi ei mäleta, millest see koostöö alguse sai, aga sellel lool oli väga tore järelkaja. Võitsin sellega Raadio 2 Aastahitil aasta debüüdi auhinna. Aga nüüd hakkab uus album vaikselt podisema," märkis laulja.

Markus Palo ja An-Marlen Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

An-Marleni perekond on tugevalt seotud Estonia teatriga. Laulja vanaisa on lavastaja ja estoonlane Arne Mikk, isa Rein Mikk on teatri turundusjuht ning ema Angelika Mikk on ooperilaulja. "Estoniat võin oma teiseks koduks nimetada küll."

Ta tõdes, et hakkas endast kui muusikust mõtlema alles hiljuti. "Muusika on minuga kaasas käinud kauem kui ise olen siin maamuna peal olnud. Proovisin endale alati mingeid teisi ameteid välja mõelda, sest kõik alati mu perekonna põhjal kuidagi eeldasid, et minust saab üks päev laulja," märkis ta.

Estonia 100. galaetendusel astus An-Marlen esimest korda lavale ja just Pipina. Sealt jäi roll teda saatma ning tänaseks on ta Pipi rollis tegutsenud 14 aastat.

"An-Marlen sündis täitsa juhuslikult Otsa koolis. Mingi singel tekkis ja mõtlesin, et pean ennast kuidagi kutsuma. Nüüd on see hästi loomulikult jõudnud sinna, kus ma saan seda täna oma tööks nimetada," tõdes laulja.

"Esimesed laulud valmisid siis, kui ma olin 15- või 16-aastane. Siis ei julgegi sellest kuidagi unistada. Ma mäletan, et kui Justin Bieber Youtube'ist kuulsaks sai, siis ma hästi pisikesena käis poelettide vahel laulmas, lootuses, et mõni kuulus produtsent kuuleb ja ütleb, et teeb minust staari," muigas ta.

An-Marlen Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Gümnaasiumi järel läksin Otsa kooli, teadmata, mida ma tegelikult teha tahan. Siis see tundus ainuõige valik, minna vaadata üle, mida muusika mulle pakub. Aga ta pakkus mulle väga palju rohkem kui ma ise arvata oskasin."

Oma esimese albumi pühendas ta peaaegu täielikult trummile ja bassile. "Tollal ma lihtsalt kuulasin seda muusikat ja see inspireeris mind sellel hetkel kõige rohkem. "Emotsionaalne elektronmuusika", mille me koos Boipepperoniga tegime, eesmärk oligi tuua uus kõla eestikeelsesse tantsumuusikasse," sõnas An-Marlen ning lisas, et veidi on teda eesti keeles kirjutama tõuganud just vanaisa sõnad, kes lauljalt küsis, et miks ta ilusas eesti keeles ei laula.

"Olen võtnud südameasjaks, et jätta mingisugune märk Eesti muusikasse ja edendada eestikeelse muusikat ning meie maastikku. Kui vaatame Spotifyst Eesti edetabelit, siis hiljuti oli 50 loo hulgas ainult 10 välismaist lugu. Nii et ma arvan, et me oleme väga õigel teel."