X!

An-Marlen: hakkasin endast kui muusikust mõtlema pigem hiljuti

Muusika
Foto: Ken Mürk/ERR
Muusika

Laulja An-Marlen ehk Ingel Marlen Mikk rääkis kultuurisaatele "OP", et kuigi estoonlaste perre sündinuna eeldati ammu, et temast laulja saab, siis proovis ta pikalt endale erinevaid ameteid välja mõelda ja endast kui muusikust hakkas mõtlema pigem hiljuti.

Äsja andis An-Marlen koos produtsent Markus Paloga välja uue singli "Trügige must mööda". "See istus tegelikult päris kaua sahtlis, aga vahepeal oli nii kiire suvi ja nüüd võtsime aega, et see lõpuni teha. Lugu räägibki sellest, kuidas ma olen alati tundnud, et teised teevad mussi ja kui endal inspiratsiooni ei ole, siis on selline tunne, et jääd kõigest maha," rääkis laulja.

"See ongi pigem selline kokkuvõttev laul mu enda südamele, ütlemaks, et mul pole kuskile kiiret, saan oma asja ajada ja vahepeal on okei, kui inspiratsiooni pole. Nüüd olen tagasi sinna lainele saanud, et uuesti kirjutada," lisas ta.

Koos Paloga hakati muusikat tegema rohkem kui neli aastat tagasi, kui ilmus An-Marleni neljas singel "Golden". "Kunagi ma kirjutasin muusikat inglise keeles. Ma isegi ei mäleta, millest see koostöö alguse sai, aga sellel lool oli väga tore järelkaja. Võitsin sellega Raadio 2 Aastahitil aasta debüüdi auhinna. Aga nüüd hakkab uus album vaikselt podisema," märkis laulja.

Markus Palo ja An-Marlen Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

An-Marleni perekond on tugevalt seotud Estonia teatriga. Laulja vanaisa on lavastaja ja estoonlane Arne Mikk, isa Rein Mikk on teatri turundusjuht ning ema Angelika Mikk on ooperilaulja. "Estoniat võin oma teiseks koduks nimetada küll."

Ta tõdes, et hakkas endast kui muusikust mõtlema alles hiljuti. "Muusika on minuga kaasas käinud kauem kui ise olen siin maamuna peal olnud. Proovisin endale alati mingeid teisi ameteid välja mõelda, sest kõik alati mu perekonna põhjal kuidagi eeldasid, et minust saab üks päev laulja," märkis ta.

Estonia 100. galaetendusel astus An-Marlen esimest korda lavale ja just Pipina. Sealt jäi roll teda saatma ning tänaseks on ta Pipi rollis tegutsenud 14 aastat.

"An-Marlen sündis täitsa juhuslikult Otsa koolis. Mingi singel tekkis ja mõtlesin, et pean ennast kuidagi kutsuma. Nüüd on see hästi loomulikult jõudnud sinna, kus ma saan seda täna oma tööks nimetada," tõdes laulja.

"Esimesed laulud valmisid siis, kui ma olin 15- või 16-aastane. Siis ei julgegi sellest kuidagi unistada. Ma mäletan, et kui Justin Bieber Youtube'ist kuulsaks sai, siis ma hästi pisikesena käis poelettide vahel laulmas, lootuses, et mõni kuulus produtsent kuuleb ja ütleb, et teeb minust staari," muigas ta.

An-Marlen Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Gümnaasiumi järel läksin Otsa kooli, teadmata, mida ma tegelikult teha tahan. Siis see tundus ainuõige valik, minna vaadata üle, mida muusika mulle pakub. Aga ta pakkus mulle väga palju rohkem kui ma ise arvata oskasin."

Oma esimese albumi pühendas ta peaaegu täielikult trummile ja bassile. "Tollal ma lihtsalt kuulasin seda muusikat ja see inspireeris mind sellel hetkel kõige rohkem. "Emotsionaalne elektronmuusika", mille me koos Boipepperoniga tegime, eesmärk oligi tuua uus kõla eestikeelsesse tantsumuusikasse," sõnas An-Marlen ning lisas, et veidi on teda eesti keeles kirjutama tõuganud just vanaisa sõnad, kes lauljalt küsis, et miks ta ilusas eesti keeles ei laula.

"Olen võtnud südameasjaks, et jätta mingisugune märk Eesti muusikasse ja edendada eestikeelse muusikat ning meie maastikku. Kui vaatame Spotifyst Eesti edetabelit, siis hiljuti oli 50 loo hulgas ainult 10 välismaist lugu. Nii et ma arvan, et me oleme väga õigel teel."

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "OP", intervjueeris Ave Lutter

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:13

Rajas: Charleville'i festivalil tekkis uue publikuga loominguline kontakt

15:12

Pildid: Ugala teatris esietendub absurdihõnguline komöödia "Superstaar"

14:56

Värske Rõhu uueks peatoimetajaks sai Saara Liis Jõerand

14:52

Suri komöödiasarjast "Hyacinth Bucket" tuntud näitleja Patricia Routledge

14:41

Kristiina Alliksaar: konteksti kultuurieelarve lugemiseks

13:51

Filharmoonia kammerkoor tähistab Pärdi sünnipäeva Glasgow's, Londonis ja Hamburgis

13:34

Uue muusika reede: Taylor Swift, Fred Again, Säm, Miguel jpt

13:34

Kunstimuuseumi kogusse lisandus haruldane Faehlmanni portree

12:26

Ideejazzi peaesineja on Ameerika trompetist Jeremy Pelt

12:08

Tallinnas esineb briti produtsent ja helilooja Jon Hopkins

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.10

Esimene Vana Toomas lahkus Tallinna raekojast

01.10

"Pealtnägija": esimene ekskursioon 105 miljoni eest uuendatud rahvusraamatukogus

01.10

Rahvusvahelisel muusikapäeval jagati muusikapreemiaid

02.10

Tuleval aastal esilinastuva rahvusvahelise põnevusdraama "Lex Julia" peaosas on Rea Lest

10:34

Galerii: Lätis algasid Veiko Õunpuu mängufilmi "Serafima" võtted

09:59

An-Marlen: hakkasin endast kui muusikust mõtlema pigem hiljuti

13:34

Uue muusika reede: Taylor Swift, Fred Again, Säm, Miguel jpt

02.10

Selgusid Henrik Visnapuu auhinna nominendid

01.10

Meelis Kubits: kultuuritegijad on ära orjastatud

02.10

Karl Birnbaum: minu meelest pole kunstil ja elul suurt vahet

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo