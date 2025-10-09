X!

Nikolai Triiki kehastav Mähar: ta ei maalinud mitte inimest, vaid inimese olemust

Teater
Andres Mähar ja Owe Petersell
Andres Mähar ja Owe Petersell Autor/allikas: "OP"
Teater

Vanemuise uues lavastuses kunstnik Nikolai Triiki kehastav Andres Mähar rääkis kultuurisaates "OP", et Triigi näol oli tegemist väga põhjaliku loojaga, kes süüvis oma maalitavatesse väga sügavalt.

Vanemuise näitleja Andres Mähar on Tartus elanud mitukümmend aastat. Esimest korda asus ta Vanemuises tööle 2000. aastal pärast lavakunstikooli lõpetamist. "Mulle meeldib Tartu. Ma ei tea, mis see on, aga mulle meeldib seal."

Aastatel 2006–2011 kuulus ta Von Krahli truppi, kuid pärast seda liikus oma esimesse koduteatrisse tagasi. "See Tallinna periood oli minu elus väga intensiivne ja ma kindlasti ei kahetse seda ning see andis mulle minu erialal tohutult palju juurde," vaatas ta kultuurisaates "OP" Tallinna-aastatele tagasi.

Septembri lõpus esietendus Vanemuise väikeses majas Tiit Palu lavastus "Palavik", kus Mähar kehastab kunstnik Nikolai Triiki.

"Lugu on iseenesest lihtne. See on Nikolai Triigi ja Konrad Mäe lugu, nende elulugu. Mitte küll sünnist surmani, vaid nende kohtumisest mõlema mehe surmani. Kõik reisid, kõik inimesed, kellega nad oma eluteel kohtusid, on seal esindatud," tutvustas ta.

Nikolai Triigi kohta ütles Mähar, et tegemist oli väga tööka ja tohutult põhjaliku kunstnikuga. "Ta süüvis oma maalitavatesse, oma inimestesse väga sügavalt. Ja nagu on tema kohta öeldud – ta ei maalinud mitte inimest, vaid inimese olemust," lausus ta.

Mähar luges "Palaviku" esimest versiooni umbes kaks aastat tagasi. Priit Põldma kirjutatud näidend köitis teda kohe. "See oli lihtsalt nii geniaalselt kirjutatud, et esimesel lugemisel hakkas kujutluspilt kohe tööle. See, kuidas see näidend on üles ehitatud, oli lihtsalt nii haarav, et mul oli tunne, et see ei saa ebaõnnestuda."

Prooviperioodil käis lavastuse trupp ka ise maalimas. Kuigi Mähar ei pea ennast kuigi heaks maalijaks, andis pintsli kätte võtmine Triigile tausta juurde.

"See andis selle, et ma sain seda õhku nuusutada. See tärpentini lõhn ja kõik need maalid ja kuidas neid segad, see andis sellele tegelasele tausta juurde," sõnas näitleja.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "OP", intervjueeris Owe Petersell

