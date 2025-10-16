X!

Otseülekanne: näitlejad loevad ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

Kirjandus
Kirjandus

17. oktoobril tähistatakse ettelugemise päeva, raamatuaastast loevad tuntud näitlejad kell 9–14 ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat, mis on esindatud raamatus "Eesti lastekirjanduse kuldvara", raamatukunstnikud loovad samal ajal kuuldule illustratsioone. Sündmust saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone ütles, et ettelugemine on hubane ja mõnus koosolemine, mida saavad koos nautida nii kuulajad kui ka ettelugeja. "Meie aga lisame veel ühe nüansi ehk etteloetavast loost valmib samal ajal ka pilt. Meil on suur rõõm, et nii paljud näitlejad ja illustraatorid on valmis meie ettevõtmises kaasa lööma ning seekord toome kuulajate ja vaatajateni meie oma lastekirjanduse klassika – lood, mida me kõik teame oma lapsepõlvest, mis on osa meie identiteedist ja mida me soovime oma lastele edasi kanda."

Lugusid loevad ette Taavi Tõnisson, Risto Vaidla, Rasmus Kaljujärv, Kristiin Räägel, Eva Koldits, Roland Laos, Piret Kalda, Silva Pijon, Tarvo Krall, Hans Kristian Õis, Katri Pekri, Marta Laan, Tanel Saar, Elina Reinold ja Laura Nõlvak. Nende lugemist illustreerivad Laura Verte, Karel Korp, Kirke Kangro, Tuulike Kivestu, Reda Tomingas, Kadi Kurema, Elina Sildre, Anni Mäger, Joonas Sildre, Kristi Kangilaski, Triin Paumer, Takinada, Pamela Samel ja Anu Kalm.

Eesti Lastekirjanduse Keskus pani ettelugemise päeva traditsioonile aluse 1994. aastal. 

Otseülekanne ettelugemise päevalt algab kell 9 ja lõppeb orienteeruvalt kell 14.

Toimetaja: Kaspar Viilup

