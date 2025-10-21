X!

DEW8 ja Genka andsid välja filmi "Uus raha" muusika

"Uus raha" Autor/allikas: Kaader filmist
Voogedastusplatvormidele jõudis Rain Rannu komöödia "Uus raha" jaoks valminud muusika, mille autorid on produtsent DEW8 ja räppar Genka.

Soundtracki autoril DEW8'l on ülimalt hea meel ning suur au viidata ning taaselustada Eesti muusikute loomingut, mille suurem eesmärk on kultuuri edasi kandumine noorema generatsiooni kõrvu. "Need salvestamisvõtted ning raudvara, mida selle loomiseks kasutati, on hingav essents, mida tänapäevase liigselt poleeritud muusika seest on üha raskem leida. Siin on emotsionaalset laengut, mis on igikestva väärtusega, ning soovin, et nende lugude käigud inspireerivad kuulajat kaevama Eesti muusika varamusse otsimaks pärleid." 

"Lugude teemaks on loomulikult raha. Räpane, vahest välja teenitud, inflatsiooni käes tühjeneva väärtusega, inimesi hulluks ajav, lõbustav, joovastav, kindlust pakkuv - raha. Mis saab kui sul on väga palju raha? Mis saab kui sul seda üldse pole? See kapitalistlik jumal on meie peategelane selle EP kontekstis. Teda saab väänata, pesta, kanda üle, maast leida. Raha on uus, raha on vaba. Raha on volatiilne nagu vedel laava. Hea, et ta on, aga samas oleks parem kui teda poleks? Selle filosoofilise mõtte saatel on mõistlik vaadata, mida film "Uus raha" ning samanimeline EP meile mõtteaineks pakuvad," kirjendas DEW8.

Filmi "Uus raha" keskmes on IT-spetsialist Taavi (Märt Pius) ja tema õpetajast abikaasa Liisa (Steffi Pähn), kes on ootamatult vastamisi küsimusega: mida teha, kui ühel hommikul on pangakontol absurdselt suur rahasumma ehk 50 miljonit eurot.

Filmis löövad kaasa teiste seas Elina Masing (artistina tuntud kui Valge Tüdruk), Edgar Vunš (Mr. Maze filmist "Pikad paberid"), Ivo Uukkivi, Henrik Kalmet, Rasmus Kaljujärv, Hanna Martinson, Jim Ashilevi, Mikk ja Mari Jürjens ning paljud teised. 

Filmi operaator on Ants Tammik, kunstnikud Tõnu Hiielaid ja Urmet Piiling, helirežissöör Markus Andreas, monteerijad Rain Rannu ja Moonika Raidam, heliloojad Janek Murd, DEW8 ning Bert On Beats ja produtsendid Tõnu Hiielaid ja Rain Rannu. 

Kuula albumit siit:

Toimetaja: Kaspar Viilup

DEW8 ja Genka andsid välja filmi "Uus raha" muusika

