Galerii: Türil avati Eesti kunstiklassikat tutvustav näitus

Eesti kunstiklassikute teoste kogumine võib olla nii investeering kui ka meeldiv hobi, leiavad skulptor Kristjan Männa ja ettevõtja Jan Raudsepp. Nende isikliku kunstikogu ülevaatenäitust "Eesti kunst" saab vaadata Türi kultuurikeskuse kunstigalerii kahel korrusel novembri lõpuni.

Ettevõtja Jan Raudsepp ostis esmalt Johannes Võerahansu "Maastiku" ühest kunstigaleriist, sest koduseinad tundusid liiga tühjad. Skulptorina kunstiülikooli lõpetanud Kristjan Männa ema oli kunstiõpetaja ja kuna isa oli tippujuja, kingiti talle sageli kunsti. Sealt see huvi alguse saigi.

Meeste kunstihuvi on aina kasvanud ja mida aeg edasi, seda rohkem ostetakse teoseid meeldivuse järgi. "Kunst on emotsioon ja emotsioon on see, mis paneb ühte või teist teost siis endale soetama," lausus Raudsepp.

Kristjan Männa ja Jan Raudsepa kogus leidub Konrad Mäe teoseid, esindatud on Adamson-Eric, Eduard Wiiralt, Evald Okas, Jüri Arrak, Roman Nyman, Alfred Kongo. Männa ütles, mõnda tema kogus leiduvat teost pole kunagi varem avalikult näidatud.

Iga teosega käib kaasas oma lugu. "Alo Hoidre "Pühajärv", komisjonipoe leid, millest ma suutsin kaks korda mööda kõndida ja kolmandal korral võtsin maali kätte ja avastasin sealt alt Alo Hoidre signatuuri," rääkis Männa. "Ma loodan, et need pildid kunagi leiavad ka tulevikus omale väärilise koha, kas siis minu järeltulijate seintel või siis mõne teise kunstinautleja kodus."