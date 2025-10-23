X!

Galerii: Kuldnõela pälvis Kirill Safonov

Kunst
2025. aasta Kuldnõela pälvis Kirill Safonov
Vaata galeriid
14 pilti
Kunst

Kolmapäeva õhtul anti Tallinna moenädala avagalal üle moedisaini auhinnad Kuldnõel ja Hõbenõel. Kuldnõela silmapaistva loomingulise tegevuse eest viie viimase aasta jooksul pälvis Kirill Safonov. Hõbenõela viis endaga kaasa Auria Nurm.

Kolmapäeval avastardi saanud sügisese Tallinn Fashion Week juhatasid sisse Toivo Freeman Pilt ja Hertta kollektsioonid. Kuldnõela auhinna galal näitasid moevõistluse Piste võidukollektsiooni noored ja värsked loojad Eva Harvisto ja Grette Kask.

1996. aastast välja antava Kuldnõela tänavused nominendid olid Cärol Ott, Katrin Kuldma ning Kirill Safonov, kellest viimane ka auhinna pälvis. Võitjat valides peetakse silmas kollektsioonide kvaliteeti ja funktsionaalsust, ajakohasust ja müügiedu.

Safonov loob enda sõnul kleite, mis hingavad koos kandjaga. "Riided, mis ei kata lihtsalt keha, vaid rõhutavad naise olemust, tema sisemist valgust ja ainulaadsust. Iga õmblus, iga kangatükk, iga joonis on loodud südamega, kandes edasi minu austust kandja persooni vastu," avas Safonov. 

Uut kollektsiooni peab Safonov isiklikuks eksamiks. "See puudutab eksistentsi habrasust, aja mööduvust, looduse õrnust ja maailma delikaatset ilu. Mustrid ja kangaste visandid on sündinud minu ateljees Kadriorus, kandes endas mõtisklust, emotsiooni ja väikest imehetke igas õmbluses."

Kuldnõela žüriis oli tänavu eelmise aasta võitja Tiina Talumees, moeajakirjanikud Urmas Väljaots ja Kristina Herodes, Tallinna Kaubamaja turundusdirektor Britta Ratas, Kunstiakadeemia professor Piret Puppart, Hollandi moebrändi omanikud Viktor&Rolf ja ajakirja Eesti Naine peatoimetaja Mari-Liis Stahhov. Lõplikuks otsuse langetamisekst liitusid žüriiga Läti moelooja Natalija Jansone ja Soome legendaarne multitalent, Kultainen Vaatepuu laureaat Ritva-Liisa Pohjalainen.

Hõbenõela, millega avaldatakse tunnustust viimase aasta jooksul tähelennu teinud disainerile, pälvis Auria Nurm, kes esitles kolmapäeval ka oma Skeleton brändi uut kollektsiooni Aether Spiritus. Nurm kasutas uues kollektsioonis reiki ravikunstist pärit esemeid ja aksessuaare.

Tallinna moenädala avaõhtul esitlesid värsket loomingut ka Cärol Ott, Katrin Kuldma, Kristiina Jeromans ja Sandra Luks.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:53

Ansambel Ants1 toob EKA galeriis lavale muusikali "Carmen Electra"

18:45

Ivar Põllu: näidend Ülo Soosterist peaks olema sama hull kui tema looming

17:28

Henri Christofer Aavik: läksin konkursile, et enda arengust vahekokkuvõte teha

16:26

Galerii: Kumus avaneb suur Eesti-Saksa ühisnäitus

15:48

Galerii: Kuldnõela pälvis Kirill Safonov

14:05

Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn nominendid

13:18

Detsembris jõuab kinodesse Mikk Mägi uus pühadeanimatsioon "Peetrikese jõulurobot"

13:15

Aasia sõnatu teatri festival toob ühte ruumi Jaapani ja Lõuna-Korea etenduskunstnikud

12:49

Eesti ajalooõpik pälvis rahvusvahelisel õppematerjalide võistlusel esikoha

12:33

Eesti Tantsuagentuuris jõuab publiku ette kaks uut lühilavastust

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

22.10

Paul-Eerik Rummo: ma ei arva, et iga inimene peaks raamatuid lugema

20.10

Keeleminutid. Eestis leidub poole tuhande aasta vanuseid perekonnanimesid

22.10

Elmo Nüganen: kunst pakub inimesele hallis argipäevas tuge

22.10

Galerii: Edith Karlsoni Veneetsia biennaalil käinud skulptuurid jõudsid Kumusse

12:49

Eesti ajalooõpik pälvis rahvusvahelisel õppematerjalide võistlusel esikoha

21.10

Henri Christofer Aavik võitis Saksamaal toimunud dirigentide konkursil peapreemia

22.10

Galerii: Türil avati Eesti kunstiklassikat tutvustav näitus

22.10

Arvustus. Veljo Tormise muusikas tõusis esile midagi, mida pole ammu kuulnud

10:38

Eesti raamatu päeva veebiviktoriin: kas tunned paremini Aino Perviku loomingut või tema elu?

10:38

Galerii: kinos Sõprus esilinastus Erik Tikani dokfilm "Sinikollane"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo