Galerii: Kuldnõela pälvis Kirill Safonov

Kolmapäeval avastardi saanud sügisese Tallinn Fashion Week juhatasid sisse Toivo Freeman Pilt ja Hertta kollektsioonid. Kuldnõela auhinna galal näitasid moevõistluse Piste võidukollektsiooni noored ja värsked loojad Eva Harvisto ja Grette Kask.

1996. aastast välja antava Kuldnõela tänavused nominendid olid Cärol Ott, Katrin Kuldma ning Kirill Safonov, kellest viimane ka auhinna pälvis. Võitjat valides peetakse silmas kollektsioonide kvaliteeti ja funktsionaalsust, ajakohasust ja müügiedu.

Safonov loob enda sõnul kleite, mis hingavad koos kandjaga. "Riided, mis ei kata lihtsalt keha, vaid rõhutavad naise olemust, tema sisemist valgust ja ainulaadsust. Iga õmblus, iga kangatükk, iga joonis on loodud südamega, kandes edasi minu austust kandja persooni vastu," avas Safonov.

Uut kollektsiooni peab Safonov isiklikuks eksamiks. "See puudutab eksistentsi habrasust, aja mööduvust, looduse õrnust ja maailma delikaatset ilu. Mustrid ja kangaste visandid on sündinud minu ateljees Kadriorus, kandes endas mõtisklust, emotsiooni ja väikest imehetke igas õmbluses."

Kuldnõela žüriis oli tänavu eelmise aasta võitja Tiina Talumees, moeajakirjanikud Urmas Väljaots ja Kristina Herodes, Tallinna Kaubamaja turundusdirektor Britta Ratas, Kunstiakadeemia professor Piret Puppart, Hollandi moebrändi omanikud Viktor&Rolf ja ajakirja Eesti Naine peatoimetaja Mari-Liis Stahhov. Lõplikuks otsuse langetamisekst liitusid žüriiga Läti moelooja Natalija Jansone ja Soome legendaarne multitalent, Kultainen Vaatepuu laureaat Ritva-Liisa Pohjalainen.

Hõbenõela, millega avaldatakse tunnustust viimase aasta jooksul tähelennu teinud disainerile, pälvis Auria Nurm, kes esitles kolmapäeval ka oma Skeleton brändi uut kollektsiooni Aether Spiritus. Nurm kasutas uues kollektsioonis reiki ravikunstist pärit esemeid ja aksessuaare.

Tallinna moenädala avaõhtul esitlesid värsket loomingut ka Cärol Ott, Katrin Kuldma, Kristiina Jeromans ja Sandra Luks.