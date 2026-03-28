Selgusid tänavused Kuldnõela nominendid

9. ja 10. aprillil toimuv taas moesündmus Tallinn Fashion Week, aga selle raames kuulutati välja ka tänavused Kuldnõela nominedid, auhinnad antakse üle sügisel.

Kuldnõela galal tunnustatakse viimasel viiel aastal silma paistnud moeloojat ning Hõbenõelaga avaldatakse tunnustust viimase aasta jooksul tähelennu teinud disainerile. Kuldnõela on välja antud 1996. aastast.

Hõbenõela nominendid

Britten Pärkson

Žüriiliige Anu Merila: "Britten Pärkson on põnev minimalist. Tema stiil on läbimõeldud ja lihtne, püha kolmainsus – lõige, materjal ja detailid – on peenelt elegantsed. Britteni loomingu märksõnaks on tasakaal – ta kombineerib formaalseid ja vabama stiiliga rõivaid, vastandeid, et saavutada voolav ja naturaalne tervik. Duaalne kontseptsioon annab tema loomingule sügavama tähenduse."

Mari Lemet

Žüriiliige Kristina Herodes: "Loominguliselt ere nähtus, kes navigeerib köietantsija graatsia, jõu ja osavusega ehtekunsti ja moekunsti piiril. Mari Lemeti kohta oleks kohaseim öelda interdistsiplinaarne looja. Temas leidub haruldast mitmekihilisust, sügavust ning kütkestavate lugude jutustamise võimet läbi visuaali, veidi nagu noor ja kreisi Tanel Veenre, ent täiesti teises vormis, stiilis, maitsestuses ja loodki on teised. Usun, et midagi Mari Lemeti maailmaga sarnanevat ei leia mitte kusagilt mujalt maailmast."

Sille Randviir

Žüriiliige Urmas Väljaots: "Sille Randviiru projekt Puue on teadjate moehorisondil podisenud juba mitu aastat, kuid tema show Kaos eelmisest aastast tekitas laiemat elevust. See oli kollektsiooniks vormunud tundemaailm. Kombinatsioon ulja nooruse eneseteadlikkusest ja postsovjetilikust fuckoff-mentaliteedist, tüünest tundemaailmast ning lükrast, asümmeetriast ja turvavöödest, androgüünsusest ja dekonstrueeritud spordivormidest."

Kuldnõela nominendid

Lilli Jahilo

Žüriiliige Urmas Väljaots: "Lilli Jahilo Instagram kuulutab "Empowering people since 2010", mille eesti keelde ümber panemisega jään sutsu jänni, aga mõte võiks kõlada umbes nagu "enesekindlamaks aastast 2010." Samamoodi ei mahu Eesti raamidesse ka Jahilo moemaja. Sammhaaval ja sihikindlalt on Jahilo resoluutselt modernne ja ajatu joonega, kuid suveräänselt naiselik, "naiselt-naisele" moevisioon on kasvanud kohalikust kontekstist suuremaks. Loomekäekirja seljaüdis äratuntavalt põhja-euroopalik DNA, rinnus põksumas Eesti suve romantikat täis süda, suu rääkimas piiriüleselt arusaadavat keelt."

Karl Korsar

Žüriiliige Anu Merila: "Karl Korsar on suutnud luua täiesti oma maailma, värvilise universumi. Tema looming on nii isikupärane, et selle tunneb 20 meetri tagant ära. Karli trumbiks on värvide ja mustrite julge kombineerimine ning digitaalprindi kasutamine. Karli visuaalne mängulisus, suur loomingulise vabadus, mida ta oma töödes oskuslikult rakendab, mõjub positiivse raputusena. Tavatu värvide pillerkaar, erinevate tekstuuride, kujundite ja stiilide ühendamisel sünnivad pilkupüüdvad ja originaalsed tekstiilid ning rõivad."

Maria Tammeorg

Žüriiliige Kristina Herodes: "Mammu Couture looja Maria Tammeorg on koloriitne tõestus sellele, et printsesside sees võivad peidus olla kõige tugevamad ja eredamad karakterid. 19 kollektsiooniga kasvas ta käsitöömahukate rüüside ja lipsukeste maailmast suurlinlikult elegantse

joonega modernistiks, kelle stiil avab kandjale uksed ning rullib lahti punased vaibad mistahes maailma nurgas. Mammu ei karda töötunde – kui idee seda nõuab, siis tehakse kõik käsitsi, viimase kui tikitud rombi, luige ja karukeseni. On imetlusväärne, et ühes hapras eestlannas on kokku saanud selline ere moekirg ning ärinaiselik asjalikkus. Klientide südamete kõnetamisel tänases Eesti moetaevas vaevalt Mammule võrdset leidub."

Kuldnõela žüriisse kuuluvad moeekspert Urmas Väljaots, Postimehe elustiilitoimetuse ja digiajakirjade juht Kristina Herodes, kunstnik Aet Alev, moekunstnik ja Hõbenõel 2023 võitja Karl-Christoph Rebane, Kaubamaja ostujuht Kätlin Häninen, ajakirja Eesti Naine moetoimetaja Anu Merila, moekunstnik ja Kuldnõel 2024 võitja Kirill Safonov.