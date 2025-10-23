Ansambel Ants1 toob EKA galeriis lavale muusikali "Carmen Electra"

Ants1 on kunsti ja disainitudengitest välja kasvanud bänd, kes on koos käinud umbes kaks aastat.

"Selle bändiga on käinud kaasas soov teha rohkem teatrit, rohkem provotseerida ja öelda välja asju, mida klassikaline bänd lavapeal ei tee ega ütle. Kuidagi väga loomulik on, et me oleme jõudnud muusikalini," rääkis muusikali jutustaja Gunnar.

Lavastuse aluseks on Andreas Kübara samanimeline novell, mis toodi lavale läbi absurdi, kaasaegse tantsu, värvika kujunduse ja ängistava muusika.

"See on natuke nagu näosaade. Kellele meeldib näosaade, sellele meeldib ka meie "Carmen Electra". Aga selle vahega, et kui näosaade on puhtalt meelelahutus, siis meil lähevad inimesed lifti iseendana, aga tulevad välja mingi murena. Siil on küll siil, aga ta kehastab mõnda kaasaegset hoiakut või mure," lisas jutustaja.

Peaosas astub üles Anumai Raska, kellega koos on laval veel Ekke Janisk, Ats Kruusing, Andreas Kübar, Eke Ao Nettan, Henri Särekanno ja Mattias Veller.

"Carmen Electrat" mängitakse alates reedest kolm korda EKA teatrisaalis.