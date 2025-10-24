Jaan Mettik: botaaniliselt korrektsed lillemaalid on abiks ka taimeteadlastele

Kadrioru kunstimuuseumis on avatud suurnäitus "Naudingute aed. Õitsev 17. sajand", kus on väljas Madalmaade lillemaalid. Botaanik Jaan Mettik rääkis kultuurisaatele "OP", et täpsed lillemaalid aitavad taimeteadlastel kaardistada ka botaanilist ajalugu.

Ametlikult on Mettik Tallinna botaanikaaia troopiliste ja subtroopiliste taimede osakonna juhataja. "Õppinud olen ma aednikuks ja selle kohta vanasti öeldi ilusasti kunstkärner," rääkis Mettik.

Mettiku sõnul on näitust võimalikult vaadata näiteks puhtalt kunstiteaduslikust seisukohast. "Sellest mina väga palju rääkida ei oska. Aga hästi põnev on seda näitust vaadata just selle pilguga, et Holland oli ju tegelikult 17. ja 18. sajandil maailma teede ristpunkt. See on kaunis muljetavaldav ja teine võimalus, kuidas seda vaadata," selgitas ta.

"Kolmas võimalus on bioloogia kui teaduse arengu seisukohalt. See, mille keskelt ennast näitusesaalis avastame, on minu jaoks kerge déjà-vu oma õpingute-aegsetest botaanikatundidest, kus meile õpetati süstemaatikat lahtikäivate lillemudelitega. Nii et see kõik on väga tuttav ja turvaline," naeris Mettik, kelle jaoks on väga huvitavad ka vanad botaanilised illustratsioonid.

"Ka juba selle pilguga, kui täpselt neid tehti. Tegelikult ei ole siiani leitud maailmas taimeliikide kirjeldamiseks paremat moodust kui botaaniline illustratsioon," selgitas Mettik ning lisas, et ka maalidelt võib leida botaanilist korrektsust.

"On botaaniliselt väga korrektseid interpretatsioone ja aianduslooliselt on väga tore asi Hollandi tulbipalavik. Tänu nendele botaaniliselt korrektsetele maalidele võivad tänapäevased aednikud ja taimeteadlased öelda seda, et kõik need hüperkallite hindade eest müüdud tulbisibulad olid tegelikult tänapäeva mõistes surmale määratud viirushaiged tulbid," tõdes Mettik.