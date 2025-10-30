Georg Otsa tütar pani mälestused isast raamatukaante vahele

Raamatus avab Randmaa, milline inimene oli Georg Ots koduseinte vahel pereisa kohustusi täites.

"Ma olen kõndinud läbi elu nähtamatuna nähtute hulgas, tundmatuna tuntute seas, kandes eneses teadmist, et see, kes oli minu isa või olid minu vanemad, ei tee minust paremat inimest. Olen hoidnud mälestusi eneses. Nüüd oli õige aeg need raamatusse üles tähendada, paotada oma mälestuste aardelaegast. Kiskuda see lausa pärani ning jagada meenutusi oma üürikeseks jäänud lapsepõlvest isa Georg Otsaga," kirjutas Mariann Randmaa raamatu saatesõnas.

"Minu isa Georg Ots" sisaldab seni avaldamata fotosid perekonnaarhiivist ja Georg Otsa kirju kodustele ning tema akvarelle ja joonistusi teatri- ja muusikamuuseumi kogust.

Raamatu on toimetanud Mari Karlson, kujundanud Angelika Schneider.