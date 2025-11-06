Selgusid kultuurkapitali arhitektuuri aastapreemiate nominendid

Selgunud on tänavused kultuurkapitali arhitektuuri aastapreemiate nominendid. Laureaadid selguvad 14. veebruaril Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali ning arhitektide liidu, sisearhitektide liidu ja maastikuarhitektide liidu ühisel tseremoonial Tallinna Linnateatris.

Žürii valis 44 kandidaadi hulgast välja 10 nominenti. Žüriisse kuulusid Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali liikmed Carl-Dag Lige, Grete Veskiväli-Dubov, Kai Süda, Kalle Vellevoog, Maarja Valk-Falk, Reet Aus ja Toomas Tammis.

Preemiakandidaadiks sai esitada objekte, mis valmisid perioodil 21. august 2024–20. august 2025, samuti pikemaaegseid tegevusi ja silmapaistnud isikuid. Žüriiliikmete sõnul annavad aastapreemiatele esitatud tööd alati hea ülevaate Eesti arhitektuuri- ja ruumikultuuri hetkeseisust. Nii ka tänavu. Tugevaid kandidaate oli viimaste aastatega võrreldes see-eest arvuliselt veidi vähem.

Žürii esimehe Reet Ausi sõnul oli žürii töö põnev ja keeruline, nagu ilmselt alati. Möödunud aasta võttis ta kokku nii: "Oleks soovinud näha lisaks arhitektuurile rohkem disaini, sisekujundust ja maastikuarhitektuuri. Loodan, et järgmisel aastal on kandidaatide seas ka rohkelt väikeobjekte."

Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia nominendid

2025. aasta Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti väljapanek "Las ma soojendan sind" Autor/allikas: Joosep Kivimäe

2025. aasta Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti väljapanek "Las ma soojendan sind". Autorid: Keiti Lige, Helena Männa, Elina Liiva. Kaasautorid: Märten Rattasepp, Kirill Havanski, Joosep Kivimäe, Aadam Kaarma. Ehitajad: Neeme Külm (Valge Kuup Stuudio, siseruum), Dénes Farkas, Margus Tammik (Käed Teevad Asju), KMT Prefab. Projektimeeskond: Mari-Liis Vunder. Komissar: Johanna Jõekalda.

Näitus "Silikaat. Ontoloogia I. Materjali ja maine kujunemislugu 1900-2025" Autor/allikas: Ako Allik

Näitus "Silikaat. Ontoloogia I. Materjali ja maine kujunemislugu 1900-2025". Kuraatorid: Henri Kopra ja Iiris Tähti Toom. Näituse kujundus: Spatialist Studio. Tehniline tugi: Erik Hõim. Kaasatöötajad: Kaisa Maasik, Erik Hõim.

Näitus "Tallinn täispurjes. Linna muutev olümpiaehitus" Autor/allikas: Evert Palmets

Näitus "Tallinn täispurjes. Linna muutev olümpiaehitus". Peakuraator: Grete Tiigiste. Kaaskuraatorid: Ivar Sakk, Karin Paulus. Näituse kujundus: Kertu Johanna Jõeste, Ra Martin Puhkan, Siim Tanel Tõnisson (Stuudio Täna). Graafiline disain: Mirjam Varik. Kaasatöötajad: Koit Randmäe, Sebastian Talmar, Rael Artel, Kai Lobjakas, Sandra Nuut ja teised Eesti Arhitektuurimuuseumi töötajad.

Uurimisprojekt, näitus ja raamat "Bruno Tomberg. Disaini leiutamine" Autor/allikas: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Uurimisprojekt, näitus ja raamat "Bruno Tomberg. Disaini leiutamine". Uurimistöö autor ja näituse kuraator: Kai Lobjakas. Kujundus: Ulla Alla, Merilin Kaup. Graafiline disain: Indrek Sirkel.

Vares arhitektuuriresidentuur Autor/allikas: Mari Möldre

Vares arhitektuuriresidentuur. Ulla Alla, Merilin Kaup, Mari Möldre, Margus Tammik.

Krulli park Autor/allikas: Toomas Põld

Krulli park. Maastikuarhitektuur: Mirjam Kuuskme, Maret Abel, Khaled Abdelmonem Sayed Mohamed, Alvin Kanarbik, Toomas Põld (Loovmaastik).

Eksi boks Autor/allikas: Asmus Soodla

Eksi Boks. Arhitektuur: Ott Kadarik, Mihkel Tüür, Krista Kohv (Kadarik Tüür Arhitektid). Kaasatöötajad: Marko Ojakallas, Mattias Veller, Erki Kasemets, Ainar Luik.

Reute residentsid ja restoran Võsul. Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Reute residentsid ja restoran Võsul. Arhitektuur: Emil Urbel, Indrek Erm, Kristjan Naaris. Sisearhitektuur: Taso Mähar, Karin Sukk. Maastikuarhitektuur: Liina Rehepapp (Arhitektibüroo Emil Urbel).

Saku Gümnaasiumi põhikooli õppehoone ja spordikeskus Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Saku Gümnaasiumi põhikooli õppehoone ja spordikeskus. Arhitektuur: Ralf Lõoke, Maarja Kask, Kerstin Kivila, Ragnar Põllukivi, Margus Tamm, Helina Lass, Martin McLean (Salto arhitektid). Sisearhitektuur: Gerly Vaikre, Mariel Tõld, Pille Lausmäe-Lõoke (Pille Lausmäe SAB). Maastikuarhitektuur: Maarja Gustavson (Polka).

Tallinna Linnateater Autor/allikas: Kaupo Kalda

Tallinna Linnateater. Arhitektuur ja maastikuarhitektuur: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Märten Peterson, Andro Mänd (Salto arhitektid). Juurdeehituse osa: Marja Abe, Liisa Hagelberg (Salto arhitektid). Vanad hooned: Birgit Palk, Tarmo Piirmets, Raul Tiitus (Pink). Kaasatöötajad: Margus Tamm ja Martin Mclean (Salto arhitektid), Tanel Teder (Nüüd Arhitektid), Moonika Liias (Lumia)