Emili Rohumaa avaldas lühialbumi "Mida veel"

Emili Rohumaa
Emili Rohumaa "Mida veel" Autor/allikas: Emili Rohumaa
Eesti Draamateatri näitleja Emili Rohumaa avaldas debüüt-EP "Mida veel".

Rohumaa sõnul on "Mida veel" isiklik ja poeetiline album, kus põimuvad muusika ja luule. "Mind inspireeris teksti- ja muusikaloome kui kombinatoorika," selgitas Rohumaa.

"Need lood sündisid kummitama jäänud luuletustest ja intervallidest, vestlustest, päevikusissekannetest. Ühel hetkel saavutasid sõnad ja muusikalised fragmendid minu jaoks omaette mõtteloogika."

Lisaks enda tekstidele on lugudes kasutatud Bertolt Brechti ja Juhan Viidingu sõnu. "Son" on inspireeritud Jaak Johansoni lauldud laulust "COН" (originaal bändilt Воскресенье), samuti tsiteerib pala lõiku Tõnis Mägi laulust "Kaunilt kaua".

Produktsioonis lõi kaasa Jarek Kasar. "Sattusime Jarekuga kevadel koos ühte lavastust tegema, mille käigus tekkis hea ning usalduslik kontakt. Saatsin talle oma demod ning ta oli nõus paati hüppama. See on olnud üks ilus ja sürr sõit," tõdes näitleja.

Lisaks aitasid albumi salvestusel kaasa Taaniel Pogga, tšellol kõlab Kirke Gross ja masteri tegi Tanel Roovik.

"Nende lugude juured ulatuvad keskkooli ja ülikooliaega. Nüüd esimese teatris töötatud aasta jooksul võtsin eraldi eesmärgiks leida proovide ja etendustele vahel aega ka muusika jaoks, et need kaua küpsenud ideed ellu viia," lisas Rohumaa.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

