Rahvarõivameister: rahvarõivaste kandmine on hoogu juurde saanud

Rahvarõivameister Anu Randmaa ütles kultuurisaates "OP", et viimastel aastatel on rahvarõivaste kandmine hoogu juurde saanud ning eriti tuntakse rahvarõivaste vastu huvi kas raskematel või pidulikematel aegadel.

Randmaal on rahvarõivaste valmistamises seitsmes kutsetase ning lisaks tegutseb ta ka rahvariiete nõuandekojas, kust võib nõu küsida kõige kohta, mis puudutab rahvarõivaid.

"Käsitöömeistri ja nõustaja töö on komplekstöö. Päeva jooksul võib teha erinevaid asju – koolitusi, valmistada rahvarõivaid, vastata küsimustele. Rumalaid küsimusi ei ole, alati küsige. Meie ei tea ka alati kõike, aga saame küsimuse suunata edasi nende juurde, kes teavad, ja kui mitte keegi väga hästi ei tea, siis saame uurida," selgitas Randmaa.

Ta lisas, et palju tuleb peale noori inimesi, kes varem ei ole rahvarõivast enda jaoks avastanud. "Aga nüüd tahavad teada seada ja sellega seoses tuleb palju küsimusi. Palju on ka n-ö pop-up tantsurühmasid, kes tahavad järgmisele peole minna, aga väga keeruline on ruttu ja soodsa hinnaga rahvarõivaid saada. Paraku on ka rahvarõivaste valmistamine ettevõtlus ja meistrid on ettevõtjad. See peab ennast ära tasuma, muidu keegi ei tee. See võtab muidugi aega ka," selgitas rahvarõiva meister.

"Aeg on ka kõige suurem mure. Näeme, et mõned väsivad ootamast ja teevad midagi valmis. Aga see on nii suur investeering, et sellest tasub pigem mõelda kui teekonnast. Kus ma praegu olen, kuhu ma jõuda tahan ja siis minna etapi kaupa. Mitte ei tee kiiruga ja odavalt kõike," lisas ta.

Randmaa sõnul on rahvarõivaste kandmine kindlasti viimaste aastate jooksul hoogu juurde saanud. "Juba taasiseseisvumisest alates. Rahvarõivas on eestlaste jaoks väga tähtis. Kui on keerulised või väga pidulikud ajad, siis Eesti rahvas kuidagi pöördub jälle selle rahvarõiva poole. Tunneb huvi valmistamise vastu ja paneb neid rohkem selga," tõdes ta.

"Väga suur muutus on olnud see, kuidas me neid valmistame ja kui palju me rahvarõivastest teame. Kuna meil on rahvarõivaste uurimine praegu nii kõrgel tasemel, siis on igal inimesel, kes tahab endale midagi tegema hakata, võimalus minna muuseumisse ja seda uurida," märkis Randmaa ning lisas, et kõik uued teadmised, mis tulevad rahvarõivaste teaduslikust uurimisest, tulevad ka valmistamisesse tagasi.