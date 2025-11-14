X!

Rahvarõivameister: rahvarõivaste kandmine on hoogu juurde saanud

Kunst
Foto: ERR
Kunst

Rahvarõivameister Anu Randmaa ütles kultuurisaates "OP", et viimastel aastatel on rahvarõivaste kandmine hoogu juurde saanud ning eriti tuntakse rahvarõivaste vastu huvi kas raskematel või pidulikematel aegadel.

Randmaal on rahvarõivaste valmistamises seitsmes kutsetase ning lisaks tegutseb ta ka rahvariiete nõuandekojas, kust võib nõu küsida kõige kohta, mis puudutab rahvarõivaid.

"Käsitöömeistri ja nõustaja töö on komplekstöö. Päeva jooksul võib teha erinevaid asju – koolitusi, valmistada rahvarõivaid, vastata küsimustele. Rumalaid küsimusi ei ole, alati küsige. Meie ei tea ka alati kõike, aga saame küsimuse suunata edasi nende juurde, kes teavad, ja kui mitte keegi väga hästi ei tea, siis saame uurida," selgitas Randmaa.

Ta lisas, et palju tuleb peale noori inimesi, kes varem ei ole rahvarõivast enda jaoks avastanud. "Aga nüüd tahavad teada seada ja sellega seoses tuleb palju küsimusi. Palju on ka n-ö pop-up tantsurühmasid, kes tahavad järgmisele peole minna, aga väga keeruline on ruttu ja soodsa hinnaga rahvarõivaid saada. Paraku on ka rahvarõivaste valmistamine ettevõtlus ja meistrid on ettevõtjad. See peab ennast ära tasuma, muidu keegi ei tee. See võtab muidugi aega ka," selgitas rahvarõiva meister.

"Aeg on ka kõige suurem mure. Näeme, et mõned väsivad ootamast ja teevad midagi valmis. Aga see on nii suur investeering, et sellest tasub pigem mõelda kui teekonnast. Kus ma praegu olen, kuhu ma jõuda tahan ja siis minna etapi kaupa. Mitte ei tee kiiruga ja odavalt kõike," lisas ta.

Randmaa sõnul on rahvarõivaste kandmine kindlasti viimaste aastate jooksul hoogu juurde saanud. "Juba taasiseseisvumisest alates. Rahvarõivas on eestlaste jaoks väga tähtis. Kui on keerulised või väga pidulikud ajad, siis Eesti rahvas kuidagi pöördub jälle selle rahvarõiva poole. Tunneb huvi valmistamise vastu ja paneb neid rohkem selga," tõdes ta.

"Väga suur muutus on olnud see, kuidas me neid valmistame ja kui palju me rahvarõivastest teame. Kuna meil on rahvarõivaste uurimine praegu nii kõrgel tasemel, siis on igal inimesel, kes tahab endale midagi tegema hakata, võimalus minna muuseumisse ja seda uurida," märkis Randmaa ning lisas, et kõik uued teadmised, mis tulevad rahvarõivaste teaduslikust uurimisest, tulevad ka valmistamisesse tagasi.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "OP"

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:00

Alexandra Pärna lühifilm valiti Cannes'i lühifilmifestivalil parimaks tudengifilmiks

14:44

ERM-is avati restoranist Tarvas erilahendusega päästetud Elmar Kitse pannoo

14:15

PÖFF-i külastab näitleja Golshifteh Farahani

14:06

Tallinnas esineb eksperimentaalne popartist James K

14:03

Kairi Look: igas raamatus on autobiograafilisi elemente

13:49

Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn võitjad

13:34

PÖFF-i päevik | Nädalavahetuseks verine Hispaania multikas ja McAvoy lavastajadebüüt

12:23

Rahvarõivameister: rahvarõivaste kandmine on hoogu juurde saanud

11:43

Neeme Järvi: kuigi pidin pärast laulupidu natukene kannatama, tulen sellest välja

11:19

Johan Elm: "Murdja" on väga teistsugune armastuslugu

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.11

Limp Bizkiti Tallinna kontsert jääb ära

13.11

Piret Krumm: emaks saades kadusid suured eksistentsiaalsed otsingud

13.11

Kaljo Kiisa 100. sünniaastapäeva tähistatakse üle-eestilise filmiprogrammiga

13.11

Kultuuritegelased seavad avalikes kirjades teatrite rahastamise kahtluse alla

12.11

Lang teatrite rahastamisest: praegune jant on täiesti piinlik

13.11

"Plekktrummi" külaline on Toivo Tänavsuu

11:05

Uue muusika reede: Charli XCX, Florian Wahl, Robyn, Sadu

14:44

ERM-is avati restoranist Tarvas erilahendusega päästetud Elmar Kitse pannoo

12.11

Allik: kuni linnateater ei ole sihtasutus, astume iga aasta sama reha otsa

12.11

Galerii: briti näitleja Simon Pegg kohtus PÖFF-il filmisõpradega

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo