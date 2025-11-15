Mart Juur AI abil kirjutatud uuest raamatust: see on leksikoni paroodia

Mart Juur avaldas novembri alguses uue raamatu "Eesti popmuusika täielik leksikon", mis valmis tehisintellekti abil ja on ühe autori sõnul paroodia leksikonist ning sellest, kuidas popmuusikast mõeldakse ja räägitakse.

"Eesti popmuusika täielik leksikon on esimene kõikehõlmav ülevaade meie popmuusika ajaloost ja tänapäevast alates 1950. aastatest tänapäevani. Usaldusväärne teatmeteos, mis koondab kõige olulisemad artistid ja ansamblid, kelle panuseta poleks Eesti popmuusika nii rikkalik, mitmekesine ja sisukas, nagu see praegu on. Süvitsi minev ja täpne, samas loetav ja kaasahaarav, ühtaegu kultuurilooline teeviit ja kodumaise muusika varakamber," seisab raamatu tutvustuses.

Nii tervitavadki lugejaid värskes leksikonis Eesti popmuusika suurkujud Gunnar Rull, Säraküünla Sümfoonia, Gäng B, Olevi Orbiit, Johanna Ploom jt. "Nagu teada, siis maailm jaguneb mugude ja võlurite maailmaks. NIi on ka Eesti popmuusikas mugude popmuusika ja võlurite popmuusika. See raamat räägibki peeglitagusest popmuusikast. Nendest artistidest, keda kuulavad Eesti võlurid," muigas Juur.

Juure uus raamat võib olla Eestis esimene, kus on nii suures mahus kasutatud tehisintellekti abi. "See on leksikoni paroodia. Kui näosaade parodeerib konkreetseid artiste, siis meie parodeerisime popmaailma kui niisugust ja eriti seda, kuidas popmuusikast mõeldakse, kirjutatakse ja räägitakse. Ka seda, millised on artistide lood ja elujuhtumid. See on väljamõeldud maailm ja väga huvitav maailm," selgitas ta.

"Ma olin ise ka täiesti jahmunud ja mul oli seda väga lõbus teha koos robotiga," sõnas Juur ning lisas, et väga keeruline on öelda, kui palju on teoses teda ennast ja kui palju tehisintellekti.

"Mina andsin talle korraldusi, ta täitis neid, mõnikord ma sain tema peale väga pahaseks. Aga siis saad aru, et pole mõtet tema peale pahandada, sest ta on ju tegelikult sina ise. Ta on sinu töökam ja lihtsameelsem versioon, teeb täpselt seda, mida sa käsid tal teha. Ta on väga püüdlik. Nii et meie koostöö oli väga lõbus ja üllatusterohke," rääkis Juur.