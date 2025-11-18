X!

Festival Võnge kuulutas välja esimesed artistid

Muusika
Leslie Da Bass
Leslie Da Bass Autor/allikas: Võnge
Muusika

Tänavu koos Tõrva Tule-päevadega toimuv rändfestival Võnge kuulutas välja esimesed artistid. Teiste seas astuvad üle Sadu, Leslie Da Bass, Eik, Duo Ruut jt.

Festivali üks peaesinejatest on edukalt sel sügisel edukalt debüütalbumi avaldanud Sandra Sillamaa ja Sofia-Liis Liivi juhitud Sadu, kes koondab oma muusikas pärimusmuusikat popiga.

Pärast viieaastast esinemispausi naaseb Võnkel publiku ette ka Leslie Da Bass, kes lubas kevadel välja anda oma kümnenda sooloalbumi. Samuti astub üles nii sel kui varasematel suvedel rahvusvaheliselt tegusid teinud Duo Ruut.

Uutematest artistides kuuleb Tõrva linna keskväljakul ning selle naabruses räppar Kikit. Varemgi korduvalt Võnkel üles astunud Eik võtab sel korral kaasa bändi ning koos astutakse Võnke pealavale. Ka Sten-Olle toob Võnkele seitsmeliikmelise kollektiivi Nii Edasi, mille liige vioolamängija ja laulja Simone Minn ka soolokavaga üles astub.

11 aasta jooksul läbi üheksa Eesti maakonna rännanud Võnge ühendab sel aastal jõud valgusfestivaliga Tõrva Tule-päevad. "Võnke teebki eriliseks see, et alati on ta värske ja uuenduslik. Tuleval suvel jõuame Tõrva, kus ühendame jõud Tule-päevadega, et luua festival, mida pole siinmail veel nähtud," ütles Võnke asutaja ja eestvedaja Tarmo Sikk.

Festival Võnge toimub 31. juulil ja 1. augustil.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

11:36

Lenny Kravitz esineb järgmisel suvel Tallinnas

11:33

Eesti Kontserdi uueks juhiks saab Eha Pank

09:49

Toivo Tänavsuu: igaühe vastutus oma tervise eest peab suurenema

09:22

Niguliste muuseumisse jõuavad Hispaania maalikunstniku El Greco teosed

09:15

Moonika Siimetsa "Must auk" pälvis rahvusvahelisel ulmefestivalil žürii peapreemia

09:07

Festival Võnge kuulutas välja esimesed artistid

08:48

"Nüüd sa näed mind. Nüüd enam mitte" kogus avanädalavahetusel üle 6400 külastuse

08:36

Raadio Tallinna kuu plaat. Flow Rea debüüt on linnalik, naksakas ja mängib ideedega julgelt

17.11

Galerii: Viljandis avati akvarellist Eduard Timbermanni elu ja loomingut kajastav näitus

17.11

Tartu kunstimuuseumis on avatud Henn Roode autoportreede näitus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

17.11

Margit Mutso: miks ma olen nii kiuslik?

17.11

"Sisu: teekond kättemaksuni" peaosatäitja Jorma Tommila: see roll muutis mu elu

16.11

Sirje Helme: praegune ärev ja ebakindel olukord ulatub kultuurist kaugemale

17.11

Ukraina noor pianist loodab Eesti kaudu maailma jõuda

17.11

PÖFF-i päevik | Eeva Mägi jätkab "Mo Papaga" Eesti filmi müütide murdmist

17.11

Baltimaade noore maalikunstniku preemia võitis EKA tudeng August Joost

09:22

Niguliste muuseumisse jõuavad Hispaania maalikunstniku El Greco teosed

09:49

Toivo Tänavsuu: igaühe vastutus oma tervise eest peab suurenema

14.11

Kinno jõuab eesti näitlejate osalusel Eestis filmitud Hollywoodi märul

17.11

Keeleminutid. Soome-ugri kirjakeelte käänulised teed

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo