Festival Võnge kuulutas välja esimesed artistid

Festivali üks peaesinejatest on edukalt sel sügisel edukalt debüütalbumi avaldanud Sandra Sillamaa ja Sofia-Liis Liivi juhitud Sadu, kes koondab oma muusikas pärimusmuusikat popiga.

Pärast viieaastast esinemispausi naaseb Võnkel publiku ette ka Leslie Da Bass, kes lubas kevadel välja anda oma kümnenda sooloalbumi. Samuti astub üles nii sel kui varasematel suvedel rahvusvaheliselt tegusid teinud Duo Ruut.

Uutematest artistides kuuleb Tõrva linna keskväljakul ning selle naabruses räppar Kikit. Varemgi korduvalt Võnkel üles astunud Eik võtab sel korral kaasa bändi ning koos astutakse Võnke pealavale. Ka Sten-Olle toob Võnkele seitsmeliikmelise kollektiivi Nii Edasi, mille liige vioolamängija ja laulja Simone Minn ka soolokavaga üles astub.

11 aasta jooksul läbi üheksa Eesti maakonna rännanud Võnge ühendab sel aastal jõud valgusfestivaliga Tõrva Tule-päevad. "Võnke teebki eriliseks see, et alati on ta värske ja uuenduslik. Tuleval suvel jõuame Tõrva, kus ühendame jõud Tule-päevadega, et luua festival, mida pole siinmail veel nähtud," ütles Võnke asutaja ja eestvedaja Tarmo Sikk.

Festival Võnge toimub 31. juulil ja 1. augustil.